Így utazhatsz töredék áron a Balatonra idén: működik a trükk!

Július 3. és július 6. között tartják a népszerű Balaton Sound fesztivált, melynek résztvevői számára a MÁV-VOLÁN-csoport idén is kedvezményekkel és sűrített éjszakai menetrenddel könnyíti meg az utazást vonattal és busszal egyaránt a Balaton partja körül. A 2022-ben debütált Balaton Sound TravelPass hetijegy június 27. és július 5. között váltható, és 7 napig érvényes a Balaton mindkét partján minden vonatra, illetve a tó mentén közlekedő helyközi Volánbusz-járatokra.

A 2022-ben bevezetett Balaton Sound TravelPass hetijegy az idei szezonban is elérhető, mellyel az utasok hét napon át korlátlanul utazhatnak a Balaton partja mentén a települések között akár vonattal vagy akár a Volánbusz helyközi járataival. Ezzel a jeggyel az érvényességi időszakon belül nem csak Zamárdi környékén, hanem akár a teljes déli vagy északi parton is igénybe lehet venni a menetrend szerinti vasúti és buszos helyközi közszolgáltatásokat, valamint a balatonfenyvesi kisvasutat is.

A hetijegy érvényessége 7 nap, a legkorábbi kezdő nap június 27. lehet, és legkésőbbi pedig július 5-ig lehet megváltani. A Balaton Sound TravelPass így a fesztivál előtti vagy utáni napokon is használható.

A hetijeggyel a legtöbb esetben olcsóbban, kényelmesebben utazhat a fesztiválozó, mintha minden alkalommal külön jegyet vásárolna. A Balaton Sound TravelPass 25 éven aluliak számára, valamint online felületen vásárolva kedvezményes áron érhető el. MÁV mobilalkalmazással a 25 éven aluliaknak 2650, míg a 25 évnél idősebbeknek 3791 forint a hetijegy ára másodosztályra. A pénztári és a jegyautomatás vásárlás esetén 2790, illetve 3990 forint az ára korosztályi bontástól függően. (1. osztályon utazva, illetve kutya vagy kerékpárszállítás során az általános szabályok szerint kell megváltani a további kiegészítő jegyeket.) A termékekhez a választott vonatra előírt helyjegyet meg kell venni. A hetijegy érvényességi területén azonban szinte valamennyi vonaton van helyjegy nélkül igénybe vehető kocsi, ahol a szabadon maradt ülőhelyek foglalhatók el. Az idei főszezonban, a biztos ülőhelyet keresők számára elérhető a fakultatív helyfoglalás is a tóparti utazásoknál a helyjegyes vonatok esetén.

A fesztivál ideje alatt, Zamárdiban mobil pénztárbusznál is lehet jegyet váltani, továbbá segítő munkatársak teszik kényelmesebbé és gyorsabbá a fel- és leszállásokat. Több vasútőr gondoskodik az utasok biztonságos közlekedéséről.

Érvényességi terület

A hetijegy Szabadbattyán–Siófok–Fonyód–Keszthely, Szabadbattyán-Balatonfüred-Tapolca között és a Keszthely-Tapolca-Sümeg vasútvonalon, valamint a Balaton körüli települések között a Volánbusz helyközi járatain is érvényes. A Balaton Sound TravelPass a felhasználási területen minden vonaton érvényes – beleértve az éjszaka óránként közlekedő Bagolyvonatokat is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

TravelPass csak a Balaton partja mentén érvényes az utazáshoz. Aki a Balaton környéki vonalaknál nagyobb távolságba kíván utazni, pl. Budapest és Zamárdi között, akkor a teljes útvonalra szükséges jegyet váltania – a rá érvényes kedvezményekkel, illetve a feltételeknek megfelelően igénybe veheti a vármegye-, illetve az országbérletet. Ezenkívül a TravelPass a helyi települési autóbuszjáratokon (pl. Siófok) sem érvényes.

Az érintett települések között közlekedő emelt szintű szolgáltatást nyújtó Volánbusz-járatokon – a teljes árú és kedvezményes Balaton Sound hetijegyhez egyaránt – a távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltani.

Aki csak rövidebb időre látogat a fesztiválra, a Balaton24 és a Somogy vármegye24 napijegyekkel is utazhat a Balaton körül a fenti feltétekkel.