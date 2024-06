A magyar vasútvonal is érintett a cseh tragédiában: hirtelen változásokat élesítenek a menetrenden

Csütörtök estig változásokra kell számítani a Prága felől érkező, illetve az arra tartó nemzetközi vonatoknál a Csehországban történt, több halálos áldozatot követelő balesettel összefüggésben - közölte Facebook-oldalán a Mávinform.

Azt írták, hogy a Metropolitan, Hungária és Metropol EuroCity vonatok a szokásostól eltérő vonatösszeállításban - esetenként étkezőkocsi nélkül - a külföldi szakaszon rövidebb útvonalon közlekedhetnek.Hozzátették: a részletes forgalmi rend kidolgozás alatt van, a Csehországba tartó, illetve onnan érkező utasoknak a cseh vasút folyamatosan frissülő tudósítását javasolják (mavinform.hu/cd).

A Brno felől érkező, Szobról 9:38-kor Budapestre továbbinduló Metropolitan EuroCity (EC 271) csak Pozsonytól közlekedik. A közszolgálati cseh hírtelevízió jelentése szerint négyen meghaltak és húszan megsebesültek a kelet-csehországi Pardubicében, ahol szerdán röviddel éjfél előtt összeütközött egy személyszállító gyorsvonat és egy tehervonat. A magyar vasúttársaság részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozói számára - olvasható a Mávinform oldalán.

