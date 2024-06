Újabb vidéki fürdő újulhat meg hamarosan: igazi gyerekparadicsom épül

Uniós támogatásból 950 millió forintot nyert el a békéscsabai önkormányzat, a forrás nagy részét az Árpád Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésére fordítják - közölte a projekt koordinálásáért felelős Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. csütörtökön. Azt írták, a forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretéből nyerték el.

A fürdőben felújítják az úgynevezett Jázmin Center merülő- és pezsgőmedencéit, a kültéri termálvizes gyógymedencéket, a meglévő két szaunát és gőzkabint. Új kültéri gyermekparadicsomot és spray parkot építenek; új nyári pénztárt alakítanak ki, beléptető- és kamerarendszert telepítenek; felújítják az Élővíz-csatorna felőli kishidat, a pénztárt és környezetét. A tervek között szerepel a zöldfelület revitalizációja, öntözőrendszer telepítése, az uszoda környezetének felújítása, továbbá az öltözők felújítása, festés, burkolás, valamint az egységes arculat megteremtése is.

Az elnyert támogatásból terveznek néhány fejlesztést a Munkácsy-negyedben is, elsősorban a negyed egységes arculatának megteremtéséért, a marketingelemek erősítéséért. Így Munkácsy feliratú térkőburkolatokat építenek be, Munkácsy-negyed zászlókat és táblákat, valamint Munkácsy Negyed/Békéscsaba óriásfeliratot helyeznek ki. A Csabaparkban is látogatóirányító táblákat, térképeket és ismeretterjesztő felületeket helyeznek el az összegből - írták a közleményben. Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester közösségi oldalán közölte, a kivitelezést később kezdik el, egyeztetni kell a fürdőben működő sportklubokkal is.