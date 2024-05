Kész vége, itt a belügyminiszter bejelentése: júniustól lezárja a határokat

Már javában folynak a biztonsági előkészületek a nem egészen három hét múlva induló németországi labdarúgó Európa-bajnokságra. Az ország keleti, mind a nyugati határain zárlattal felérő rendkívül szigorú ellenőrzés jön.

"Június elsejétől teljen egészében lezárom a határokat" – jelentette ki a német belügyminiszter, hozzátéve, hogy az intézkedés érinti a nyugati határokat is. Nancy Faese azt is elmonmdta, hogy a lengyel, a cseh, az ausztriai és a svájci határokon már szórványos ellenőrzéseket vezettek be.

Az intézkedés célja az erőszakos bűnözők esetleges bejutásának megakadályozása, a rendkívül szigorú határellenőrzés ugyanakkor az Eb-re látogató külföldiek védelmét is szolgálja - írja az Infostart.

Ilyen szigorú határellenőrzésre volt példa korábban, a 2006-o labdarúgó-világbajnokság idején is.