11 milliót kaszált az új magyar Tippmixkirály: mutatjuk, mivel lehetett ennyit nyerni

A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság döntő meccse volt a legnépszerűbb fogadás az elmúlt egy hónapot tekintve a Tippmixen és a Tippmixprón a játékosok körében. Egy játékos 11 millió forinttal gazdagodott az Eb ideje alatt.

Spanyolország győzelmével zárult a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság. Az Anglia elleni fináléban az 1X2 fogadási lehetőségre a Tippmixen megtett fogadások 56 százaléka lett jó 2,40-es oddsért, míg az Eb győztesére vonatkozó hosszútávú fogadási lehetőség esetében a beérkezett tippek 20 százaléka érkezett a spanyolokra: ebben az esetben a záró odds 1,63, míg a legmagasabb nyereményszorzó 9,50 volt még a kontinensviadalt megelőzően.

A spanyolok vasárnap esti 2-1-es sikere a rendszerint népszerűnek bizonyuló „1X2 + Mindkét csapat szerez gólt” fogadási lehetőségre érkezett tippek 71 százalékát tette helyessé, 5,75-ös nyereményszorzó mellett. A „Gólszám 2,5” fogadási lehetőség esetében ennél is magasabb, 96 százalékos volt a találati arány, 2,31-es nyertes odds mellett. A finálé kapcsán is sokan választották a szögletekre és büntetőlapokra vonatkozó fogadási lehetőségeket: a „Szögletszám 8,5” piac „Több, mint 8,5” kimenetele 1,94-es nyertes oddshoz társult a beérkezett tippek 88 százaléka esetében.

A döntő első gólját Nico Williams szerezte – az ő találata 4,20-as nyertes oddshoz kapcsolódott –, míg a későbbiekben Cole Palmer és Mikel Oyarzabal volt eredményes. A torna legjobb játékosa is az Eb-győztes csapatból került ki: Rodri sikere 3,90-es záró oddshoz társult.

A legtöbb gólpasszt jegyző játékos pedig Lamine Yamal lett, akit egyben a torna legjobb fiatal játékosának is választottak. A Barcelona 17 éves támadója összesen négy gólpasszt jegyzett az Eb során, azon fogadóink pedig, akik őt jelölték meg győztesként, 1,66-os záró oddsnak örülhettek.

A Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője, Horváth Zoltán szerint az egész torna során remekül szereplő spanyolok sikere a döntőben beváltotta fogadóink többségének várakozását.

Sokan számítottak arra is, hogy mindkét csapat szerez gólt a fináléban, ami szintén hibátlan tippnek bizonyult. A 2-1-es pontos végeredményre is számos fogadás érkezett, és a legalább három gólt váró játékosainknak sem kellett csalódniuk. Az Eb-döntő így nem csak kiemelkedő népszerűségnek örvendett, de szenzációs nyereményeket is jelentett fogadóinknak, akiket a közelgő olimpia alatt is színes kínálattal várunk, kiemelten fókuszálva a magyar versenyzőkre

- mondta Horváth Zoltán.

Ezt egy nagyvarsányi Tippmix-játékos szelvénye is alátámasztja, aki 5 000 forintos téttel, 3-as kötés típusú fogadással 635 850 forintot nyert. Egy budapesti Tippmix-játékos 2*3 000 forintos téttel, 3-as kötés típusú fogadással úgy nyert 2*342 540 forintot, hogy a döntősökre és a legjobb fiatal játékosra is tökéletes tippet adott le még a torna korábbi szakaszában.

Az egész kontinensviadalra vonatkozóan az egyik legboldogabb tippmixelő egy kecskeméti játékos, aki 31-szer küldte játékba 4-es kötését, egyenként 3 000 forintos téttel, és így több mint 11 millió forintos nyereménnyel lett gazdagabb.

A Tippmixprón megjátszott számos remek tippsorból pedig egy, a Fogadáskészítő funkció használatával játékba küldött szelvény bizonyult az egyik legjobbnak az elmúlt egy hónapban, miután a spanyol – francia elődöntő kapcsán összesen nyolc hibátlan tippet tartalmazott – 3 000 forintos tétre végül 753 000 forint lett a nyereménye fogadónknak.