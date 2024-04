Figyelmeztetést adott ki a kormány a magyar nyaralóknak: ha te is ide utazol, erről mindenképp tudj

Az Izrael és Irán közötti növekvő feszültségek jelentős befolyással bírnak a Közel-Kelet utazási és idegenforgalmi ágazatára. E válság hatására számos ország, többek között Kanada, Franciaország, India, az Egyesült Államok, Hollandia, Németország és Ausztria is utazási figyelmeztetést adott ki, melyek arra figyelmeztetik az embereket, hogy kerüljék el a régióba, különösen Izraelbe és Iránba történő utazást.

Az amerikai Külügyminisztérium tanácsa szerint az amerikai állampolgároknak Izrael nagyobb városaiban kell maradniuk az iráni támadások kockázata miatt. A helyzet fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is, mivel több légitársaság átirányította járatait az iráni légteret elkerülendő.

"Az április 13-án éjjel történt Izraelt célzó iráni támadásra, a két ország között fennálló feszültségre és a katonai eszkaláció lehetséges veszélyére tekintettel felhívjuk az Iránban tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét, hogy az eddigieknél is nagyobb körültekintéssel szervezzék az országon belüli mozgásukat. Fentiekre tekintettel kérjük, hogy fokozott figyelemmel kövessék a biztonsági helyzet alakulásával kapcsolatos fejleményeket! Külképviseletünk információi alapján jelenleg nincs légtérzár Irán területén! Az iráni hatóságok hivatalos tájékoztatása szerint a teheráni Imam Khomeini és a Mehrabad nemzetközi repülőterek ma reggel óta üzemelnek, belföldi illetve nemzetközi járatok indulnak és érkeznek. Nem hivatalos tájékoztatás alapján Irán összes repülőtere üzemel, indít és fogad járatokat egyelőre ma 12.00-ig, mely időpont valószínűleg meghosszabbításra kerül, a biztonsági szint folyamatos ellenőrzése alapján. Járattörlésekkel, késésekkel továbbra is számolni kell. A biztonsági helyzetre tekintettel kiemelten fontos az előzetes konzuli regisztráció, illetve szükség esetén a közvetlen nagykövetségi bejelentkezés."

A magyar Konzuli Szolgálat tájékoztatása: Izrael

Az Izrael ellen végrehajtott iráni támadás és a két ország között aktuálisan feszültebbé vált helyzetre tekintettel felhívjuk minden magyar állampolgár figyelmét, hogy az eddigieknél is nagyobb körültekintéssel szervezzék az Izraelen belüli mozgásukat. Továbbra is mindössze elkerülhetetlen indok esetén javasoljuk az Izraelbe történő utazást.



Kérjük egyúttal, hogy fokozott figyelemmel kövessék a biztonsági helyzet alakulásával kapcsolatos fejleményeket.



Az iráni támadást követően Izraelben ismét kinyitották a Ben Gurion repülőteret, de járatmódosításokra kell számítani; így kérjük a Tisztelt utazókat, hogy a légitárságoknál közvetlenül érdeklődjenek a járatok iránt. Aktuális információkat a repülőtér saját honlapján is találhatnak



Amennyiben még nem tették meg, haladéktalanul regisztrálják utazásukat!



A WizzAir légitársaság tájékoztatása alapján a Tel-Avivból induló és a Tel-Avivba érkező járatait 2024. április 15-e éjfélig törölte. 2024. április 16-tól menetrend szerint közlekednek Izraelbe, azonban az elkövetkező időszakban a járatok indulási ideje változhat.