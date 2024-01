Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. január 6.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2024. január 6., szombat.

Névnap

Boldizsár

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 378.3 Ft

CHF: 406.7 Ft

GBP: 439.89 Ft

USD: 345.82 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2024. január 5.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 30, 32, 45, 47



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 10 db

4-es találat: 31 db

3+2 találat: 34 db

3+1 találat: 781 db

2+2 találat: 529 db

3-as találat: 1639 db

1+2 találat: 3359 db

2+1 találat: 11580 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 15880 Ft

MOL: 2838 Ft

RICHTER: 9120 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.01.07: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten lehetnek átmeneti felszakadozások. Délkeleten kisebb a csapadék esélye, máshol többfelé várható eső, melyet északnyugat felől egyre nagyobb területen havas eső, hó vált fel. Néhol átmenetileg ónos eső is lehet. A halmazállapot-váltással párhuzamosan fokozatosan csökken a csapadékhajlam. A korábban lehullott csapadék lefagyhat! Az északnyugati, északi szelet erős, sokfelé viharos lökések kísérik. Északnyugaton a szél hordhatja a havat. A reggeli órákban -2, +7 fokot mérhetnek. A csúcsérték is hasonlóan, -2 és +10 fok között alakul, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő. Északnyugaton és északkeleten reggel állhat be a maximum, napközben hűl a levegő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2024.01.08: Borult lesz az ég, majd késő délutántól észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Főleg délen, illetve a középső országrészben fordulhat elő kisebb havazás, hózápor, majd a nap második felében csökken a csapadék esélye. Az északi szelet erős, többfelé viharos lökések kísérik. Hajnalban általában -8, 0, az északkeleti szélvédett tájakon -11, -9 fokot is mérhetnek. Kora délután -6, +1 fok között alakul a hőmérséklet, az ország nagy részén tehát egész nap fagyhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Kedvezően alakul a levegőminőség. (2024.01.06. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Egy képződő, majd átvonuló mediterrán ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2024.01.06)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!