Figyelmeztetik az utazni készülő magyarokat: jöhet a hidegzuhany a karácsony elől menekülőkre

Hétfőn éjszaka kitört az Izland délnyugati részén, a Reykjanes-félszigeten álló vulkán, amelynek hetek óta tartó szeizmikus tevékenysége miatt novemberben egy közeli falut is evakuáltak. Az X közösségi médiaplatformon közzétett felvételeken jól látható az éjszakai égbe szökő izzó láva. A helyi hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy senki ne közelítse meg a vulkánt.

Az izlandi kormány keddi közleménye szerint "a kitörés nem jelent életveszélyt". A Reykjavíktól 40 kilométerre délnyugatra fekvő Grindavíkot már hetek óta fenyegette a vulkán.

