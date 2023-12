Betelt a pohár a vasutasoknál: azonnali bértárgyalást követelnek, akár sztrájk is jöhet

Továbbra is áll a bál a MÁV-nál, ahol a szakszervezetek a bértárgyalások mielőbbi megkezdését, s erre egy rendkívüli ülés összehívását szeretnék elérni. A vasúttársaság szerint ugyanakkor ehhez még nem adott minden feltétel.

A VDSZSZ Szolidaritás, a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Vasutasok Szakszervezete 15 százalékos, de legalább 70 ezer forintos béremelést szeretnének kialkudni a vasutasok számára. Ezen felül azt szeretnék, ha 350 ezer forintról 400 ezer forintra emelnék az úgynevezett lojalitási jutalmat, valamint 150 ezer forintra módosítanák az alanyi jogon járó SZÉP-kártya keretet. A MÁV szerint ugyanakkor ahhoz, hogy a jövő évi bérfejlesztés mértékéről is felelősséggel meg lehessen állapodni, a vállalatcsoportnak elfogadott üzleti tervvel kell rendelkeznie – deült ki a HelloVidék cikkéből.

A lap megszólaltatta a Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnökét Barsi Balázst is, aki elmondta, mindaddig míg nem ismerik meg a munkáltató bérajánlatát és arról nem tárgyalnak érdemben, addig nem gondolkodnak sztrájkban.

A tárgyalásoknak nincs alternatívája. Ha azonban a MÁV ajánlata nem elfogadható szakszervezetünk tagjai számára, akkor a nyomásgyakorlás végső eszköze is, a sztrájk is ott van lehetőségként

– mondta Barsi Balázs, hozzátéve: a Mozdonyvezetők Szakszervezete az egyetlen sztrájkképes erő a vasúton, és ha szükségesnek ítélik, akkor cselekszenek.

A mozdonyvezetők már régóta túlterheltek, és a leterheltség egyre nagyobb mértékben nő. Az utóbbi időben teljesen általánossá vált, hogy az állami vasúttársaságnál egy év alatt 13-14 havi munkaidőnek megfelelő a szolgálatban eltöltött idő.

A lap felidézte, az állami vasúttársaságnál, nemcsak a bérfeszültségek okoznak komoly problémát, hanem a magyar vasúthálózat állapota is. A helyzet tarthatatlanságát jól mutatja, hogy a hálózat 42 százalékánál, összesen 3605 kilométer hosszan már most is sebességkorlátozás van érvényben. Ezzel kapcsolatban a portálnak Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke elmondta:

ha nem történik előrelépés a hazai vasúthálózat fejlesztése terén, akkor az állapotromlás jelenlegi ütemét tekintve 2025-re 3880 kilométeren lesz érvényben lassú jelzés.

A szakember szerint a legrosszabb állapotban lévő vonalak az alföldön, Baranya megyében, és Kelet-Magyarországon találhatóak.

