Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. december 4.)

Névnap

Borbála, Barbara

Deviza árfolyam

EUR: 379.08 Ft

CHF: 400.46 Ft

GBP: 442.11 Ft

USD: 348.53 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2023. december 3.

A Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 14, 23, 27, 33, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 51 db

4-es találat: 2031 db

3-as találat: 31453 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 14545 Ft

MOL: 2780 Ft

RICHTER: 8820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.12.05: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Dunántúlon és a Dél-Alföldön lehetnek kevésbé felhős, napos időszakok. Napközben az Északi-középhegység térségében előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, másutt nem várható csapadék. Estétől viszont nyugatra csapadékzóna érkezik, melyből északnyugat felől egyre nagyobb területen havazás valószínű, eleinte azonban vegyes halmazállapotú csapadék és eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a keleties irányú szél. A minimum-hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de északkeleten ettől pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum -1 és +7 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.

2023.12.06: Általában borult idő valószínű, de a nap első felében keleten, északkeleten még vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Délutánig még inkább csak a Dunántúlon, majd később már keletebbre is többfelé lehet számítani csapadékra. A jellemző csapadékforma nyugat felé haladva inkább a hó, kelet felé haladva pedig az eső lehet, de idővel ott is vegyes halmazállapotba, majd hóba vált a csapadék. Az északkeleti országrész ugyanakkor csapadékmentes maradhat. Az északkeleti, északi szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul, de a kevésbé felhős, fagyzugos északkeleti tájakon ettől pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Kora délutánra 0 és +8 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, nyugaton várhatóak a fagypont körüli maximumok, míg keleten enyhébb lesz a nappal.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A nyugodt időjárás hatására este enyhén romló tendencia valószínűsíthető a PM10 koncentrációjában, azonban várhatóan az egészségügyi határérték alatt alakul a napi átlagos mennyisége. (2023.12.04. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2023.12.04)

Akciók

