Havazás, hózápor tör az országra: hiába még a jó idő, ezeken a településeken hamar jön a csapás

Ma az ország nagy részén gyengén felhős, napos időre számíthatunk, az északkeleti, keleti harmadban lehet több a felhő, és az Eger-Békéscsaba vonal széles sávjában havazás, hózápor is kialakulhat - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délelőtt a Bakonyban még előfordulhat egy-egy erős széllökés, de a nap második felétől mérséklődik az ismét délire forduló légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű, az északkeleti tájakon lesz a hidegebb. Késő estére többnyire 0 és -5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Csütörtökön előbb a magasabb, majd az alacsonyabb szinteken is megnövekszik a felhőzet, reggelre már jórészt mindenütt beborul az ég. Elvétve fordulhat elő hószállingózás, majd hajnaltól délnyugat felől növekszik a csapadékhajlam. Vegyes halmazállapotú csapadékra van kilátás, ónos eső is valószínű. A délies szél néhol megélénkülhet, de alapvetően mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -1 fok között várható. A kezdetben kevésbé felhős, hófödte tájakon ennél jóval hidegebb is lehet - írja a meteorológiai portál.

Elsőfokú riasztást adott ki csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat ónos eső és havazás miatt három vármegye területére csütörtökre. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben érdemes lesz vigyázni az utakon! Pénteken az említett három megyében még érvényben lesz a riasztás ónos eső miatt, és további 6 megyére adnak ki új riasztást eső miatt.

24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat pénteken Baranyában, Tolnában, Somogyban és Zalában, valamint Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben.