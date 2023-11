Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. november 3.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2023. november 3., péntek.

Névnap

Győző

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.05 Ft

CHF: 397.01 Ft

GBP: 438.55 Ft

USD: 359.37 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 13550 Ft

MOL: 2892 Ft

RICHTER: 8680 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.11.04: Hajnalra nagyobb területen képződhet köd, rétegfelhőzet, amely napközben néhol csak lassan oszlik fel. Az ország döntő részén napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Néhol valószínű kisebb eső, zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, estétől az Észak-Dunántúlon megerősödik, Sopronnál viharossá fokozódik. A reggeli 3, 8 fokról kora délutánra többnyire 14, 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten azonban 12, 13 fokot is mérhetnek.

2023.11.05: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a nap második felében nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A déli, délnyugati szelet sokfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. A minimum-hőmérséklet általában 7, 13 fok között alakul, de északkeleten 4, 6 fokot is mérhetnek. Kora délután 10, 19 fok várható, a déli határnál lesz a legmelegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség kedvezően alakul. (2023.11.03. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik. (2023.11.03)

Akciók

