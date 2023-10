Ide menekülnek idén a mindenszentek elől a magyar családok: elképesztő városok a toplistán

Már csak szűk három hét, és ismét egymásnak feszülhetnek a halloween és a mindenszentek hívei, de idén ahelyett, hogy belekeverednénk egy újabb értelmetlen vitába, nézzük meg, melyek a legizgalmasabb úti célok ebben az időszakban a kontinensen belül, és hova érdemes elutaznia annak, aki borzongásra vágyik.

Mindenszentek vagy Halloween? Halloween vagy mindenszentek? Lassan itt a vérre menő Facebook-komment csatározások ideje, amikor is a magyarok úgy érzik mindenképp választaniuk kell az egyik ünnep közül, és azt a Caps Lock benyomása után meg is kell védenie. A jó hír az, hogy ez nincs így, mindenki azt és akkor ünnepel, amit és ahogy csak akar. És a két ünnep nincs is annyira távol egymástól, több bennük a közös, mint gondolnánk. Mindkettőnek keresztény gyökerei vannak, erről jobb ha nem feledkezik meg egy prókátor sem.

Tény, hogy az USA-ban nagy és fontos dátum, de nem mindenki otthon ünnepel, sokan útra kelnek és a tengerentúlról misztikusnak tűnő Európába jönnek, hogy közelebbről megnézzék Drakula hagyatékát, vagy éppen egy gót fesztivált. Egy amerikai utazási magazin éppen ezért összegyűjtötte a „legfélelmetesebb” európai úti célokat, és egészen elképesztő helyek is felkerültek erre a listára. Aki szereti az őszt, és szeret utazni, esetleg megnézné, hogy ünnepik vagy épp nem ünneplik északi, nyugati, keleti szomszédaink az év egyik legsötétebb éjszakáját, az akár a saját szemével is meggyőződhet róla, nekünk legalább nem kell átutazni hozzá egyetlen óceánt sem.

A legérdekesebb ebben a listában az, hogy gyönyörűen kirajzolódik belőle Európa sokszínűsége: minden évszakban, minden ünnepkor azzá tud válni, amire a(z amerikai) turistáknak éppen igényük van. Tavasszal a virágba borult csoda, az újrakezdés szimbóluma, nyáron kihagyhatatlan tengerparti úti cél, vagy túraközpont, ősszel a bor fellegvára, ősz végén sötét, gótikus, titokzatos, mint a halloween, és lassan érkeznek majd a csodás karácsonyi városi képek, vásárokról, utcai karácsonyfákról, szánkókról. Szilveszterkor óriási, felejthetetlen bulit ígér minden város az utazóknak, és újévkor kezdődik minden elölről. Európa a tökéletes kaméleon.

Edinburgh, Skócia

A hátborzongató dolgok rajongói nehezen találnának menőbb európai halloweeni úti célt, mint Skócia fővárosát, Edinburgh-t. Ez a történelmi város leginkább sötét múltjáról ismert, amelyet nyilvános akasztások, földalatti alagutak és Skócia leghírhedtebb bűnözői, a hírhedt Burke és Hare fémjeleznek.

Töltsünk el egy napot azzal, hogy a rosszfiúk elől menekülünk az edinburghi tömlöcökben, járjuk be az utcák alatt húzódó sötét folyosókat, vagy éppen a város temetőit: nem fogunk csalódni. Ha egy felejthetetlen estét szeretnénk eltölteni, szálljunk fel az edinburghi szellembuszra, és tegyünk egy eleven utazást a város förtelmes történelmében.

Feltétlenül foglaljunk előre jegyet a Samhuinn Tűzfesztiválra, amelyet minden évben október 31-én rendeznek meg a Calton Hill tetején. Ez az ősi kelta fesztivál (amelyet Észak-Írországban is ünnepelnek) a nyár végét jelzi, és tüzes hangulatban köszönti a telet.

London, Anglia

Ha egy ijesztő szórakozással teli éjszakára vágysz, ne keress tovább: London a tökéletes halloweeni úti cél. Szedj tököt a város szélén található farmok egyikén, látogass el a Hyde Parkban található állattemetőbe, vagy foglalj helyet egy ijesztő szabadulószobában.

Természetesen egyetlen hátborzongató fővárosi látogatás sem teljes anélkül, hogy ne látogatnál el London egyik kísértetjárta kocsmájába. A Hasfelmetsző Jack áldozatainak itatóhelye, a Ten Bells mindig népszerű választás, de a The Flask, a Spaniards Innről és a The Grenadier-ről is úgy tartják, hogy kísérteties lakói vannak. Ha halloweeni esti szórakozásról van szó, el leszel kényeztetve a választékkal: hatalmas halloweeni klubbok, silent diszkók, élőszereplős horror-rendezvények és a hátborzongató, klasszikusok horror filmvetítései várják a látogatókat.

Ostend, Belgium

Valószínűleg még sosem hallottál a belga Ostend városáról, holott komoly elismerésnek örvend - ez a belgiumi Halloween-fesztiválok elsőszámú otthona! Minden évben óriási, másvilági karnevál veszi körül a várost. Az épületeket aprólékosan feldíszítik hátborzongató dekorációkkal, és kísérteties partik lepik el a várost.

Október 31-én jelmezes felvonulást tartanak a gyerekeknek, másnap pedig lampionos felvonulást, amely a boszorkánytáncban csúcsosodik ki. Este a Kursaalban rendezik meg a "Varázslatok éjszakáját". Ezen az eseményen illuzionisták és más mentalisták varázsolják el az elméket. Belgiumban a Halloween családi ünnep, és a gyerekeknek az Egyesült Államokhoz hasonlóan csokit osztanak. Az is szokás, hogy gyertyákat gyújtanak az elvesztett szeretteik tiszteletére.

Whitby, Anglia

Whitby tengerparti városa talán furcsa hely lehet egy európai halloweeni úti cél listáján, azt azonban talán nem tudod, hogy ezt a kisvárost kísértettörténetek és legendák övezik. Mindenszentek előestéjét megelőzően a város ad otthont a Whitby Goth Fesztiválnak, egy olyan éves rendezvénynek, amely ezt a nagy múltú szubkultúrát ünnepli. Készülj fel, hogy rengeteg Alice Cooper hasonmást fogsz látni!

Néhány helyi szellemtúra is szervez halloweeni programokat a városban, többek között a St Mary's Church Graveyardban és a Robin Hood's Bayben. A túrákon a whitby-i boszorkányokról, a fej nélküli lovasról és a dicsőség kezéről szóló történeteket mesélnek. Ha Drakula-rajongó vagy, ne hagyd ki az "In Search of Dracula" gyalogtúrát, amely elmagyarázza, hogyan lett Whitby a világ leghíresebb vámpírtörténetének ihletője.

Erdély, Románia

"Hallgassátok őket, az éjszaka gyermekeit. Micsoda zenét csinálnak!" Felismeri ezt a híres idézetet? Ha igennel válaszoltál, akkor a következő halloweeni vakációdat mindenképpen Erdélyben kell töltened! Bram Stoker híres klasszikusában hangzott el a mondat, amely a híres-hírhedt Drakula grófról szól. Erdélyt sok szál köti a gyilkos szörnyeteghez.

Drakula ikonikus karaktere Vlad, a karóbahúzóról mintázódott, aki Sepsiszentgyörgyön született. Bran vára Erdély leghíresebb nevezetessége, amelyet a tömegek Drakula váraként ismernek. Ezt a kapcsolatot kihasználva minden halloweenkor ugrálós bált rendeznek itt. Az október 31-i bálon éjszakai túrát tartanak a kastélyban, horror témájú ételeket és italokat fogyasztanak, valamint táncolnak késő éjszakáig.

Prága, Csehország

Mindenszentek napja, helyi nevén Dušičky, november 2-án van, és a Cseh Köztársaságban csendes időszak. Az elhunyt szeretteinket virágokkal, gyertyákkal és koszorúkkal tisztelik meg. Bár általában a Halloweenhez hasonlítják, ez egy egészen másfajta ünnep.

Mindezek ellenére Prága még mindig remek hely az októberi ünnepek eltöltésére, hiszen 31-ét megelőzően városszerte tökfaragást, csokigyűjtést és jelmezbulikat tartanak. Mivel Prága különösen sötét múltú főváros, rengeteg ijesztő tevékenységet is kínál. Számos szellemtúra áll rendelkezésre, amelyek a boszorkányoktól kezdve a gyilkosságokon, a pestisdoktorokon és a földalatti várbörtönökön át mindenre kiterjednek. Ne hagyd ki a lehetőséget, hogy többet megtudj a Gólem legendájáról, egy természetfeletti agyagfiguráról, amelyről úgy tartják, hogy a prágai zsidó gettó utcáin ólálkodott.

Velence, Olaszország

Velence elegáns, úszó városa valószínűleg nem az első hely, ami eszedbe jut, ha baljós ünnepségeket képzelsz el. Ennek a romantikus városnak azonban sötét oldala is van. Poveglia szigete a paranormális jelenségek melegágya, és egykor karanténzónaként használták a pestisben szenvedők számára. Mintha ez a történelem nem lenne elég ahhoz, hogy néhány kísértetjárta lakost bátorítson, a sziget később egy pszichiátriai kórháznak adott otthont, és ma állítólag tele van szellemekkel, akik nem szívesen mennek tovább. Ha egy jó halloweeni bulira vágysz, jó helyen jársz! Velence minden halloweenkor számos rendezvényt szervez, a horrorlabirintusoktól kezdve a vezetett szellemvadászatokon át az utcai felvonulásokig.

Derry, Észak-Írország

Derryt, hivatalos nevén Londonderry-t a USA Today olvasói a legjobb helynek választották Halloween megünneplésére, már csak azért is, mert az ünnep gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, mint sokan gondolnák, a kelta Írországig. A több mint 2000 évvel ezelőttre visszanyúló kelta Samhain fesztiválról vélik úgy, hogy az az eredeti ünnep volt az, amelyből a ma ismert Halloween kialakult. A Guildhall téren és a Waterloo Place-en október 28-tól november 1-jéig tartanak ünnepségeket.

A város Európa legnagyobb halloweeni fesztiváljaként aposztrofált négynapos ünnepség rengeteg eseménynek ad otthont, aHalloween Karneváli Felvonulás több ezer vendéget vonz. A tánccsoportokkal, utcai fellépőkkel és mindenféle kísérteties figurával teli ünnepséget egy hatalmas tűzijáték koronázza meg.