Nehéz hetek elé nézünk: brutális lehűlést hoz a hétvége

Európa a szezon első hideghullámára készül, miután a hétvégén a hőmérséklet várhatóan jelentősen visszaesik, és hétfőre olyan városokban, mint London és Párizs, a szokásosnál 5-6 Celsius-fokkal hidegebb lehet - írja a Portfolio a Bloomberg nyomán.

A Maxar Technologies Északnyugat-Európára vonatkoz időjárás-előrejelzése szerint a 30 éves átlagnál jóval alacsonyabb hőmérsékletre lehet számítani a következő hetekben. Az október 20-i átlaghőmérséklet például 5,3 Celsius-fok körül alakulhat, míg a hosszabb távú átlag 10,4 Celsius-fok.

A télies időjárás egy szokatlanul meleg északnyugat-európai időszakot követ, ami késleltette a fűtési szezon elindulását. Miközben az energiaárak különböző tényezők - többek között az ukrajnai orosz invázió következményei - miatt továbbra is magasak, Európa most felkészületen érkezik a fűtési szezonhoz. A tárolók közelednek kapacitásuk határához, és több ország növelte cseppfolyósított földgáz (LNG) infrastruktúráját, hogy ellensúlyozza az Oroszországból érkező gázáramlás csökkenését. Az ellátási kockázatok azonban továbbra is fennállnak, az infrastruktúrát fenyegető potenciális biztonsági kockázatok és a közel-keleti feszültségek fokozódása miatt.

Az Egyesült Királyságban az időjárás várhatóan jóval hűvösebbre fordul, Dél-Angliában jelentős, akár a hét elejéhez képest 10 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérséklet is előfordulhat, és az első éjszakai fagyok is megjelenhetnek Közép- és Észak-Angliában.

Bár a jövő hét végére várhatóan enyhül a hideghullám, a hőmérséklet a hónap folyamán valószínűleg kissé az évszaknak megfelelő átlagértékek alatt marad.

Ugyan lehetnek átmeneti hidegbetörések, az európai tél összességében a szokásosnál melegebb lehet, ami csökkentheti a fűtőanyagok iránti keresletet és mérsékelheti az esetleges kínálati sokkokat - derült ki a Copernicus Climate Change Service elemzéséből.