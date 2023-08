Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a legnépszerűbb magyar városokban nyaralna

A nyár végéhez érve a Szallas.hu adatai szerint idén arányaiban nagyobb szeletet hasítottak ki az 1-2 éjszakás foglalások, mint 2022-ben vagy 2019-ben és azt megelőzően. Még mindig a belföldi foglalások dominálnak a szállásfoglaló oldalon (95%), de a külföldi szállások iránt nőtt a kereslet 2023 nyarán. A legnépszerűbb belföldi úti célok listáját Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger és Gyula vezetik. A szálláskereső portál összesítése szerint közel 12 ezer forint volt az egy főre jutó éjszakánkénti átlagár belföldön.

A nyár végére sikerült megközelíteni a 2019-es, pandémia előtti év eredményeit, csupán 3,7 százalékkal csökkent a Szallas.hu-n megtett, belföldi úti célú foglalások száma. A tavalyi évvel összehasonlítva 15 százalékos visszaesés látszik a nyári foglalási számban, viszont az augusztus kimondottan erős hónap volt, itt 2022-höz képest csupán 7 százalékos volt a csökkenés. A vendégéjszakák tekintetében 2019-hez viszonyítva 6,7 százalék, míg 2022-höz pedig 17,7 százalék az elmaradás. Többnyire az áremelkedések eredményeként a bruttó közvetített szobaár bevétel viszont alig több mint 3,5 százalékkal csökkent 2022-höz képest.

Nőtt a SZÉP-kártyás fizetések aránya is, a tavaly nyári foglalásaink 22,9 százalékát, idén pedig 23,2 százalékát fizették SZÉP kártyával”

– mondta Kelemen Lili, a szálláskereső oldal sajtószóvivője. A megtett foglalások alapján az átlagos fő/éj ár 12 ezer forint volt, ez 17 százalékos emelkedés tavalyhoz mérten.

A legtöbb - minden harmadik - foglalás két éjszakára, valamivel több mint a foglalások negyede egy éjszakára, és ötből egy pedig három éjszakára szólt. Bár ez a sorrend trendszerű az elmúlt évek statisztikái alapján, azonban idén a teljes foglaláshoz viszonyítva arányaiban többen választották az 1-2 éjszakás tartózkodási időt, mint tavaly vagy 2019-ben és azt megelőzően. Ez a kategória a szálláskeresőn leadott, idei nyári foglalások 57,7 százalékát tette ki, ami tavaly 56,2 százalék, 2019-ben pedig 56,5 százalék volt.

Siófokra, a legnépszerűbb településre kétszer annyian foglaltak, mint a második helyezettre

Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger és Gyula zsebelték be a foglalások zömét. Balatonfüred, Hévíz, Szeged, Pécs és Zalakaros kerültek még a top belföldi úti célok közé. „Az első helyezettre, Siófokra, kétszer annyian foglaltak, mint a dobogó második fokán lévő Budapestre” – mondta Kelemen Lili. A sajtószóvivő azt is megemlítette, hogy sokan keresték fel az Egri várat, a Gyulai Várfürdőt, a Plázs Siófokot, a Hungarospa Hajdúszoboszlót és a Zalakarosi Fürdőt is. Az oldalon végzett keresések során a leggyakrabban a félpanzió, a reggeli, az önálló ház, a medence, a hotel és az előlegfizetés nélkül foglalható szűrőket használták a vendégek. A foglalások harmada apartmanba, 27 százaléka hotelbe, 22 százaléka vendégházba, 14 százaléka panzióba és 6 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szólt. „Ugyan összességében kevesebb foglalás volt, mint tavaly, viszont a foglalások szállástípusonkénti eloszlása némi változást mutat – tette hozzá a sajtószóvivő. – Idén nagyobb arányban részesültek a foglalásokból az apartmanok és a négycsillagos hotelek, mint tavaly.”

Horvátország fellendült 2023-ban

2022-höz képest nőtt ugyan a külföldi foglalások aránya, de a 2019-es szintet nem érte el. „Horvátország esetén 10 százalékos növekedéssel zártuk a nyarat a foglalások darabszámát illetően, de a szeptemberi eredmények még tovább javíthatják a szezon eredményességét – mondta Molnár Tímea, a szálláskereső oldal Horvátországért és Ausztriáért felelős menedzsere. – A vendégéjszaka-számban 7 százalékos növekedést látunk idén nyáron, a bruttó közvetített szobaár bevétel pedig 27 százalékkal nőtt”. A megtett foglalások alapján az átlagos fő/éj ár 13 600 forint volt, ez 19 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Vir, Crikvenice, Njivice, Bibinje és Vodice volt a magyarok kedvence. A legtöbb foglalás augusztusra (42%) és júliusra (38%) szólt. Szeptemberre (10%) már most több foglalás áll bent, mint júniusra (9%).

Top 10 belföldi település 2023 nyarán a portál foglalási adatai szerint és az átlagos fő/éj árak:

Siófok, 13 450 Ft/fő/éj Budapest, 13 650 Ft/fő/éj Hajdúszoboszló, 12 220 Ft/fő/éj Eger, 11 500 Ft/fő/éj Gyula, 10 960 Ft/fő/éj Balatonfüred, 15 850 Ft/fő/éj Hévíz, 16 470 Ft/fő/éj Szeged, 11 050 Ft/fő/éj Pécs, 9850 Ft/fő/éj Zalakaros, 13 525 Ft/fő/éj

A portál nyári foglalásainak eloszlása a legnépszerűbb hazai turisztikai régiók között:

Balaton: 31% Észak-Magyarország: 16% Nyugat-Dunántúl: 11% Dél-Alföld: 10% Észak-Alföld: 9% Budapest és vonzáskörzete: 8% Dél-Dunántúl:7% Közép-Dunántúl: 6% Tisza-tó: 2%

Az oldalon leadott nyári foglalások eloszlása szállástípusonként:

Apartman: 31% Hotel: 27% Vendégház: 22% Panzió: 14% Egyéb: 6%

Az oldal Programok aloldala szerint a legnépszerűbb belföldi turisztikai attrakciók (sorrend nélkül):

Egri vár

Gyulai Várfürdő

Plázs Siófok

Hungarospa Hajdúszoboszló

Zalakarosi Fürdő

Nyíregyházi Állatkert

Festetics-kastély

Visegrádi Fellegvár

Szigligeti vár

Hévízi-tó

Top horvát települések a portál foglalási adatai szerint 2023 nyarán: