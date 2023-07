Külföldi nyaraló 23 millió alatt? Itt a lista: a thaiföldi luxustól az olasz falun át, a görög tengerpartig

Hiába lőttek ki az árak az elmúlt években a világon szinte mindenhol, még mindig lehet találni akár 23 millió forint alatt is nyaralókat. Ráadásul sokszor olcsóbban kijöhetünk egy olasz vagy görög otthonnal, mint egy balatoni nyaralóval. Na persze ilyen áron komoly kompromisszumokat kell majd kötnie a vásárlóknak, sok esetben ugyanis ezek a házak, lakások felújítást igényelnek, és a lokációjuk sem minden esetben a legjobb. Na de persze igazi gyöngyszemekre is rábukkanhat az ember, ha kitartóan keresgél.

A Balatonnál, vagy más magyar tavak és folyók környékén a nyaralóvásárlás már befektetési szempontból sem olyan vonzó, mint korábban. Ahogyan azt már korábban is megírtuk, 2-3 évvel ezelőtt még egymásra licitáltak az emberek azért, hogy vehessenek maguknak egy második otthont az egyik Balaton-parti településen, mostanra viszont az ingatlanárak emelkedése miatt egyre kevesebben vágnának bele a vásárlásba. És miért is tennék igazából, ha hasonló árakért akár külföldön is vehetnek maguknak egy lakást vagy házat, ahol az egész nyarat tölthetik?

Magyarországon ugyanis a legnépszerűbb nyaralóövezetekben már évek óta labdába se lehet rúgni 20-25 millió forint alatt, míg a Balatonnál minimum 30 millió forinttal a zsebünkben érdemes nekiállni egyáltalán a keresésnek. Mindezek mellett pedig érdemes megbarátkozni a gondolattal, hogy egy közvetlenül a vízparton elhelyezkedő ingatlanra esélyünk sincs lecsapni. Persze sokszor az olcsóbb, külföldi ingatlanok esetében sem a tengerparton, vagy annak közvetlen közelében kapunk nyaralót, azonban sokszor jóval olcsóbban tudunk akár nagyobb lakásokat is vásárolni. A Pénzcentrum a teljesség igénye nélkül összeszedett pár olyan nyaralót, ami akár magyar pénztárcával is elérhető árban van.

Filléres külföldi nyaraló? Tényleg megéri?

Mielőtt a maximum 23 millió forintot kóstáló külföldi nyaralók listájára térnénk, érdemes először tisztázni, hogy ezek finanszírozása problémás lehet. Akinek ugyanis nincs elég tőkéje a teljes tranzakcióhoz, annak nem minden esetben lesz lehetősége megvalósítani a vásárlást. Külföldi ingatlanra ugyanis kinti banknál érdemes hitelt felvenni, ami viszont miután nem vagyunk állampolgárok problémás lehet, különösen, ha unión kívüli ingatlanban gondolkozunk. Így ezekben az esetekben a klasszikus lakáshitelektől, illetve értelemszerűen az otthonteremtési támogatásoktól is elköszönhetünk.

Persze, ha alapvetően hitelképesek vagyunk, akkor gondolkozhatunk egy szabadfelhasználású személyi kölcsönön is, aminél nagy előny, hogy gyorsan és egyszerűen tudjuk igényelni azt. Azonban ebben az esetben nagyobb önerőre lesz szükségünk, hiszen a legmagasabb összeg, amit személyi kölcsönként jelenleg felvehetünk Magyarországon, ha megfelelünk a konstrukcióban foglalt kikötéseknek, 12 millió forint. Ráadásul azzal is fontos tisztában lennünk, hogy a személyi kölcsönök THM-je jelentősen magasabb, mint a lakáshitelé, csak körültekintően ugorjunk bele, és megfelelő konstrukciót válassszunk, ebben nyújt segítséget a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora is.

Annak, aki agyjából a felét állnáa nyaralóvásárlásnak kölcsönből, segítség gyanánt mi is megnéztük a Pénzcentrum kalkulátorában, milyen feltételekkel adnak ma a bankok 8 millió forintot, 5 éves futamidőre. Mint kideült, a legjobb ajánlat jelenleg az UniCredit banké, amely ezt az összeget 178 794 forintos törlesztővel adja, a THM 12,91%-os. Nem sokkal marad el ettől az CIB Bank ajánlata sem, amely 184 392 forintos törlesztőről szól, 14,45%-os THM mellett. Érdemes megnézni a MBH Bank ajánlatát is, ahol a törlesztőrészlet 186 733 forint, és 14,56% a THM. További részlekek a kalkulátorunkban!

Külföldi nyaralók 23 millió forint alatt

És akkor nézzük a 23 millió forintos, vagy az alatti külföldi nyaralók listáját, a világ minden pontjáról. Ezen a ponton érdemes leszögezni, hogy csak néhány példát hoztunk a kínálatból, hiszen a különböző ingatlanoldalon való keresésünk országonként többezer ajánlatot hozott, ráadásul nem is vettük sorra az összes klasszikus olyan országot, ahová a magyarok szívesen mennek, vagy mennének nyaralni. Fontos továbbá azt is kiemelni, hogy senki se számítson arra, hogy ennyi pénzért nem kell kompromisszumokat kötni. Ahogyan azt az alábbi ingatlanok példája is mutatja, ezen ajánlatok többsége messzebb található a tengertől vagy a nagyobb városoktól, és/vagy olyan az állapotuk, hogy az komolyabb felújítást igényel. Mindazonáltal, ha valaki körültekintően választ, és hajlandó hosszútávon gondolkodni, akár élete befektetését is elindíthatja most.

DISCLAIMER! Az alábbi ingatlanok csupán példák arra vonatkozóan, hogy lehet külföldön, egzotikus országokban 25 millió forintos lélektani határ alatt is nyaralóingatlant vásárolni. Nem állítjuk azt, hogy az általunk kiemelt ingatlanok valóban jó befektetésnek minősülnek, és azt sem, hogy jogilag rendezett tulajdonviszonyokról van szó. Minden egyes vásárlás előtt érdemes tehát szakember (jogász, építész, ingatlanos, stb.) segítségét kérni, aki ismeri a piacot, és segíti a választásunkat hozzáigazítani igényeinkhez és jövőbeni terveinkhez, na meg pénzügyi lehetőségeinkhez. És akkor nézzük a konkrét ajánlatokat!

Két emeletes otthon Portugáliában

A mindössze 34 négyzetméteres nyaraló egy portugál településen található, Porto és Lisszabon között félúton, körülbelül 1,5-1,5 órára a két várostól, míg 5 percnyire a falu központjától, illetve szintén sétatávolságra több folyóparti strandtól is. A rusztikus hangulatú bungalót egyébként nemrég teljesen felújították: helyrehozták a tetőt, bevezették a vizet és az áramot, így akár, ha van homeoffice-ra lehetőségünk, teljes nyarakat is eltölthetünk ott. Mindezt 55 ezer euróért, azaz 20 millió 610 ezer forintért.

Spanyol lakás 5 perc sétára a tengertől

A Los Alcazares-ben található 1 fürdőszobás és 1 hálós lakásnak a legnagyobb előnye az elhelyezkedése az ára (59 950 euró, azaz 22 millió 464 ezer forint) mellett. A lakás ugyanis 30 percre található a reptértől, de ezen kívül minden sétatávolságra van: 5 perc gyalog a legközelebbi strand, de az éttermek és a boltok is percekre vannak. A lakáshoz tartozik még egy erkély is, ráadásul az épület lakásairól a kilátás a városra, vagy a környékbeli házakra néz. Ezek mellett teljesen bútorozott, így azzal se igazán kell törődnünk, és a konyha is teljesen fel van újítva.

Otthon a görög tengerparton

A 32 négyzetméteres, földszinti lakás mindössze 100 méterre található a tengerpartól, az ára pedig igen kedvező: mindössze 45 ezer euróért, azaz 16 millió 862 ezer forintért megvehetjük. A történethez itt azonban hozzátartozik, hogy bár nincs rossz állapotban a lakás, egy felújítás mindenképpen ráfér, hogy igazán otthonos legyen és az elkövetkezendő években le legyen vele gondunk. Az ingatlanban egyébként 1 hálószoba és 1 fürdőszoba található, míg a konyha és a nappali egyben van. Ráadásul egy hatalmas veranda is tartozik hozzá.

Nyaraló Athén mellett

A 30 négyzetméteres lakást még 1970-ben építették, azonban mindössze egy szoba, konyha és fürdőszoba található benne. Az elhelyezkedése azonban kifejezetten jó, ugyanis Athén szélén van, így ideális lehet akár kiadás szempontjából is, ha nem vagyunk éppen ott. Ráadásul gáz fűtés is van benne, így akár télen is lelátogathatunk. Az ára pedig 50 ezer euró, azaz 18 millió 735 ezer forint.

Saját ház Thaiföldön

Az 46 350 eurós, azaz 17 millió 368 ezer forintos ingatlan egy lakóparkban található, ahol 23 másik ház van még. Az ingatlanban van egy amerikai konyhás nappali, két hálószoba, egy fürdőszoba és egy hatalmas terasz. A konyha és a fürdőszoba teljesen felszerelt és felújított, ráadásul a lakás 3 szobájába légkondicionáló is be van már szerelve. Az élettér maga 82 négyzetméteres, míg a 2 hozzátartozó terasz 34 négy illetve 23 négyzetméteresek, ráadásul az ár tartalmazza a bútorokat is, és a medencehasználatot is tartalmazza. Ráadásul a fekvése is jó: közel van Bang Saen, egy egyetemiváros központjához, miközben 1 óra autózásra van mindössze a bangkoki nemzetközi reptér.

Kétágyas mobil lakás nem messze az olasz tengertől

A Pisa melletti ingatlan egy parkban található, ahol összesen 37 mobil lakás található 70 és 100 négyzetméter közötti méretben. A lakás maga 15 perc autóútra található egy tótól és az ottlévő strandoktól és éttermektől, de ha autó nélkül érkezünk sincs probléma: A Pisa International Airport körülbelül 25 percre van kocsival, de van közvetlen buszjárat is, illetve mindössze 2 kilométerre van a legközelebbi vonatállomás. A lakóparkba egyébként lehet vinni kisállatot, és medence is van, de autóval a tenger mindössze 30 percnyire van. Az ára is kedvező ráadásul: 35 085 euróba kerül, ami átszámítva körülbelül 13 millió 147 ezer forintba kerül.

Apartman egy klasszikus olasz faluban

Az 55 négyzetméteres, első emeleti lakásban 1 háló és 1 fürdőszoba van, illetve van egy erkély is, amiről kilátás van a helyekre, illetve a városra. Bár a házra ráfér egy felújítás, az ára, illetve az elhelyezkedése mindenképpen kárpótol. A 32 ezer eurós (12 millió forintos) lakás ugyanis pár kilométerre van a Majella-hegységtől, illetve a tengerparttól is. 25 perc alatt elérhető ugyanis Pescara, egy tengerparti város, illetve mindössze 20 percre van a Majella sípályájának liftje. Aki pedig a nagyvárosba vágyna, az 2 órán belül Rómában lehet.