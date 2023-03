Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. március 9.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2023. március 9.

Névnap

Franciska, Fanni

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 378.32 Ft

CHF: 381.45 Ft

GBP: 425.07 Ft

USD: 358.61 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2023. március 8.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 10, 22, 27, 28, 29, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 35 db

5-ös találat: 2276 db

4-es találat: 35313 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10150 Ft

MOL: 2620 Ft

RICHTER: 7510 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.03.10: Közepesen vagy gyengén felhős időre van kilátás általában többórás napsütéssel, de reggel az északkeleti tájakon még rétegfelhős vidékek is lehetnek. Délutántól dél felől növekszik, vastagszik a felhőzet. Akár több helyen is lehet zápor, emellett zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megerősödhet a déli, délnyugati szél. A hajnali 0, +8 fokról délutánra nagyrészt 14 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2023.03.11: Éjjel gyorsmozgású hidegfront vonul át, akkor még jobbára erősen felhős lehet az ég, és több helyen lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Napközben már általában felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, és nem túl nagy számban záporok, esetleg hózáporok is kialakulhatnak. Az északkeleti harmadban azonban még napközben is erősen felhős maradhat az ég. Az északnyugati szél szinte országszerte megerősödik, sőt nagy területen viharossá is fokozódik. A minimum-hőmérséklet általában 1 és 8, a csúcsérték 4 és 10 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Kedvezően alakul a levegőminőség. (2023.03.09. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk felléphet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképesség-csökkenés tapasztalható. (2023.03.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!