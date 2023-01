Végre egy jó hír a síelőknek: jön a hideg, újra kinyitnak a hazai pályák

A december végi, január eleji szokatlanul meleg időjárás miatt a legtöbb hazai sípálya kénytelen volt bezárni, most azonban, hogy újra téliesre fordult az időjárás, hamarosan ismét kinyithatnak.

Havazik az Északi-középhegységben! Hétvége felé ismét hóágyúzunk. Reméljük a beígért csapadék nagy része hóban érkezik hozzánk. Tervezett nyitás jövőhét, még nincs pontos nyitási dátum - olvasható a Sípark Mátraszentistván hivatalos oldalának Facebook bejegyzésében.

Ez azért is öröm, mert a december végi, január eleji szokatlanul meleg időjárás miatt a legtöbb hazai sípálya kénytelen volt bezárni. De a probléma nem csak Magyarországon jelentkezett, az új év magas hőmérsékletet hozott Európa nagy részén, így az alacsonyabban fekvő síterepek egy részének be kellett zárnia.

Az elmúlt időszakban akár hideg is lehetett volna, mert az a keletről nyugatra történő levegőáramlás, ami nagyrészt jellemző Európában, hosszú évek alatt részben átváltozott észak-déli irányúra, ennek az a következménye, hogy északról egyre gyakrabban tör be a hideg, vagy délről bejön a meleg. Ebben a konkrét időszakban, karácsonytól mostanáig az USA-ban, Oroszországban, de a Baltikumban is rendkívül hidegek voltak, olyan extrém hidegek, mint amilyen meleg itt. Európának persze ezzel szerencséje volt, mert a legérintettebb az energiaválságban, ez a meleg most a legtöbb embernek jól jött. Valahol én is örülök, mert a gázszámlám kevesebb, de nagy kérdés, hogy mi lesz a jövőben. Azt mindenesetre tudni kell, hogy akik sípályát üzemeltetnek Magyarországon, azok a végletekig elszánt emberek, és nem ez az első ilyen extrém tél. Az 1920-as években, amikor az akkori kormányzat elhatározta, hogy sípályákat épít, évekig nem esett hó, mindenki azt mondta, őrültség. Aztán az 1930-as évek végén, a 40-es években viszont hatalmas havak voltak. Ez a változékonyság benne van a pakliban - aki sípályát üzemeltet, az nagyon jól tudja ezt

- mondta el a Pénzcentrumnak egy friss interjúban Fehér Gyula, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület elnöke.

Jön a hó!

De úgy néz ki, mostanra megfordult az időjárás: megérkezett a mediterrán ciklon, vasárnap este eleredt az eső, az északról betörő hideg légtömeggel keveredve pedig az Északi-középhegységben hamar megtörtént a halmazállapot-váltás. A hegycsúcsokon havazott, a Kékesen ömlött a hó.

És megérkezett a hó Közép-Európába is: Horvátországban Lika és Gorski kotar régiókban esett a legtöbb, míg a tengerparti területeken heves esőzés és erős szél volt tapasztalható. A hegyvidéki területeken a csúszós utak mellett a köd is nehezítette a közlekedést. A téli körülmények miatt több régióban is korlátozásokat vezettek be az utánfutókkal közlekedő teherautókra.

Ausztria déli területein közlekedési balesetekhez és dugókhoz vezetett a hóesés. A Stájerországon keresztül vezető A2-es autópályán több teherautó is elakadt. Néhány alacsonyabb rendű utat pedig kidőlt fák miatt kellett lezárni - írja az Euronews.