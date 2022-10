Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. október 22.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. október 22., szombat.

Névnap

Előd

Deviza árfolyam

EUR: 407.69 Ft

CHF: 414.28 Ft

GBP: 467.21 Ft

USD: 415.09 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. október 21.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 11, 18, 47, 49



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 2 db

4+1-es találat: 14 db

4-es találat: 26 db

3+2-as találat: 63 db

3+1-as találat: 706 db

2+2-es találat: 754 db

3-as találat: 1266 db

1+2-es találat: 3739 db

2+1-es találat: 10531 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 8940 Ft

MOL: 2446 Ft

RICHTER: 8030 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.10.23: A front felhőzete reggelre kelet felé elvonul, éjszaka azonban elsősorban a Dunántúlon és északon nagy területen képződhet köd, mely délelőtt csak lassan oszlik fel. Ezt követően általában kevés felhő lesz felettünk, sok napsütésre számíthatunk, de a délnyugati, illetve a keleti országrészben maradhatnak felhősebb körzetek. Hajnalig az északkeleti, keleti megyékben még eső, zápor valószínű, majd napközben már ott sem várható csapadék. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, reggelig azonban az északnyugati irányú szelet az Alföldön még erős, majd napközben a már déli irányba forduló szelet Sopron térségében élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

2022.10.24: Éjszaka megnövekszik a magasszintű felhőzet, de emellett nagy területen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet is, mely az északkeleti országrészben tartósan meg is maradhat. Az ország többi részén általában közepesen felhős idő várható többórás napsütéssel. Estig érdemi csapadékra nem kell számítani, majd ezt követően északnyugaton eső, zápor (kis eséllyel zivatar) előfordulhat. Helyenként élénk, erős lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de az északkeleti országrészben ettől több fokkal hidegebbet is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 25 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb, délen az enyhébb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Délután hidegfront érkezik, csapadékkal, amely csökkenti a légszennyező anyagok koncentrációját, napi átlagban kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.10.22. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2022.10.21)

Akciók

