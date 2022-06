Lassan csak a gazdagok kiváltsága lesz a nyaralás: mihez kezdjenek a kispénzű magyarok?

Idén nyáron is erőteljes növekedést hozhat a SZÉP kártya használatban a belföldi turizmus. A gyenge forint és a magas üzemanyagárak mellett várhatóan többen választják majd a belföldi pihenést, így júliusban és augusztusban akár az év első hónapjainak többszörösét is elérheti a SZÉP kártyás fizetések értéke.

A július 1-ig tartó élelmiszervásárlási lehetőség látványosat lendített a SZÉP kártya használaton, de a belföldi turizmus hatása is évek óta igen jelentős: éves szinten júliusban és augusztusban a legmagasabb a K&H SZÉP kártya használat, az év előző hónapjaihoz képest, a forgalom akár a két-háromszorosára is növekedhet – derül ki a bank közlemányáből. Ezt idén tovább erősítheti a 400 forint felett is járó euró árfolyam és az igencsak magas üzemanyagárak.

A legfelkapottabb SZÉP kártya pihenőhelyek

Az erőteljes belföldi turizmusnak, valamint a pandémia miatt felhalmozódott juttatásoknak köszönhetően tavaly nyáron közel másfélszer (149%) többet költöttek a K&H SZÉP kártyabirtokosok a szállás alszámláról, mint az ezt megelőző 2020-as évben. Budapest, Siófok és Balatonfüred – 2021-ben ezek voltak a legkedveltebb úti célok, emellett a Balaton nyugati csücskébe – Zalakaros, Sárvár, Hévíz – és a kelet-magyarországi fürdőközpontba, Hajdúszoboszlóra látogattak el legtöbben. Az idei évben azonban akár új kedvencekkel is bővülhet a rangsor, mivel több mint 200 új település csatlakozottprogramhoz, az elfogadóhelyek száma pedig több ezer új helyszínnel bővült.

Mindenre felhasználható

SZÉP kártyával jóformán egy komplett nyaralást megvalósíthatunk, hiszen a szállás és az étkezés mellett szabadidős programokra is fel lehet használni, így fürdőbelépőt, állatkerti látogatást vagy szabadtéri színházi előadást is fizethetünk vele. Emellett igazi kuriózumokra is fordíthatjuk a juttatást, hogy felejthetetlenné tegyük a belföldi kikapcsolódást. Ilyen lehet az éjszakai élményfürdőzés, a gokartozás, egy sétarepülés a város felett, a hőlégballonozás, a csillagászati megfigyelés vagy akár a felkapott jurtaszállások kipróbálása.