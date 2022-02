Egyre terjed ez a közlekedési mód Budapesten: a hideg sem állítja meg a hódítást

Télen is töretlen az e-rollerezési kedv Budapesten, ezt mutatják a mikromobilitási szolgáltató TIER adatai is. A hideg időjárás ellenére folyamatosan nő a visszatérő felhasználók száma, szilveszter napján pedig kétszer annyian pattantak e-rollerekre, mint az azt megelőző napokon, ezzel a magyar főváros új régiós rekordokat döntött meg, maga mögött hagyva olyan városokat is, mint Krakkó, Pozsony vagy Varsó. Februártól pedig további négy fővárosi kerületben bővítették a működési területet.

A hideg időjárás beköszöntével rendszerint megnövekszik a gépjárműforgalom, egyre többen ülnek autóba, így a közúti torlódások is nagyobbak a megszokottnál. A rövid városi utazásokra, pár kilométeres távok megtételére ezért ebben az időszakban is sokan használják az elektromos rollereket, még a leghidegebb napokon is. A felhasználói adatok alapján a tavalyi év utolsó napjai minden szempontból kiemelkedőek voltak, ugyanis a december 30. és január 1. közötti napokban aktivált elektromos rollerek száma a korábbi novemberben mért csúcsot is felülmúlta.

A TIER szeptemberi budapesti indulása óta folyamatosan nő felhasználóink száma, és egyre nagyobb a visszatérők aránya a teljes felhasználóbázist tekintve. A téli hónapokban mért adataink alapján látszik, hogy töretlen a rollerezési kedv Budapesten. Az őszi időszakhoz képest az átlagos napi utazások időtartama a korábban jellemző 8-9 percről a téli időszakban 13 percre emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a hideg idő sem vetette vissza a budapestiek rollerezési kedvét.

– mondta Lendvai Tímea, a TIER magyarországi City Managere. A téli időszakban, a megváltozott időjárási körülmények miatt különösen fontos ügyelni a biztonságra, ezért összegyűjtöttek néhány tippet a felelős rollerhasználattal kapcsolatban, amelyek betartásával a rollerezők maguk és társaik épségére is vigyázhatnak.

Télen érdemes a megszokottnál alacsonyabb sebességgel haladni, hiszen az út- és fényviszonyok is kedvezőtlenebbek ilyenkor. Az utak is csúszósabbak, nedvesebbek télen, ezért a féktáv is megnövekszik, ráadásul a hirtelen fékezés során a kerekek is kisodródhatnak. Minden esetben óvatos, fokozatos fékkezelés javasolt. Amennyiben megoldható, érdemes elkerülni a kisebb, rosszabb minőségű utakat. Célszerű olyan útvonalakat választani, amelyet rendszeresen tisztítanak és karbantartanak! Minden esetben kiemelt figyelmet kell fordítani az autós forgalomra. Az autóutat keresztező kerékpárutakon mindig alapos körültekintéssel szabad csak közlekedni.Télen hamarabb sötétedik, és a reggeli órákban is később lesz világos, ezért érdemes fényvisszaverő ruházatról gondoskodni. A többi közlekedőt is segíti a fényvisszaverő kiegészítők, ruhadarabok használata. A rolleren elsősorban a kéz fázik, ez az időjárás viszontagságainak leginkább kitett testrészünk. Indulás előtt fontos meleg, ám kényelmes, sem túl bő, sem túl szoros kesztyűt húzni.

A cég e-rollerjei jelenleg Budapesten az I., II., III., VI., VII., VIII., IX., XI., XII. és a XIV. kerületben érhetőek el, február végétől pedig még kiterjedtebb működési területen vehetők igénybe az elektromos járművek. A bővítés leginkább a IX., X., XI. és XIX. kerületek érinti, így hamarosan akár Sasadon, Gazdagréten, a József Attila lakótelepen, a Wekerle-telepen vagy akár a Gyakorló utcai lakótelepen is rollerre pattanhatnak a felhasználók. A tervek szerint a közeljövőben további budapesti kerületekre és vidéki városokra is kiterjeszti szolgáltatását a vállalat.