Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 26.)

Névnap

Vanda, Paula

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.86 Ft

CHF: 346.05 Ft

GBP: 428.99 Ft

USD: 317.44 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 16940 Ft

MOL: 2660 Ft

RICHTER: 8175 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.27: Döntően felhős idő valószínű. Napközben délnyugat felé haladva nagyobb eséllyel lehetnek hosszabb szakadozások a felhőzetben, miközben főleg keleten köddel, rétegfelhőzettel borított tájak is maradhatnak. Estétől észak felől egyre nagyobb területen záródik, vastagszik a felhőtakaró, és ekkortól északon, északkeleten már lehet számítani kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadékra. A nyugatias szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában -5 és +1 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, havas vidékeken ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték általában 3 és 8 fok között valószínű, de északkeleten ennél alacsonyabb, délnyugaton ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.

2022.01.28: Éjszaka frontális felhőzet vonul dél felé helyenként gyenge vegyes halmazállapotú csapadék (eső, havas eső, hó) kíséretében. Napközben észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet, és a többórás napsütés mellett felhőátvonulásokra számíthatunk - a gyorsan vonuló gomolyfelhőkből néhol zápor, hózápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen kísérik erős, viharos lökések. Kevésbé szelet területek az északkeleti és a délnyugati megyékben lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és +3 között várható, de az átmenetileg gyengébben felhős, kevésbé szeles, fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Délután 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Szerdán a reggeli órákban a szállópor koncentráció helyenként az egészségügyi határértéket is elérheti, majd napközben az élénk légmozgás kedvezően befolyásolja a levegőminőséget. A csütörtökre virradó éjszaka folyamán helyenként újfent megközelítheti az egészségügyi határértéket a PM10 koncentrációja, ezt követően csütörtök reggeltől a szelesebbre forduló időjárásnak köszönhetően tartósabban javul a levegő minősége. (2022.01.27. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge melegfront érinthet bennünket szerdán, így az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2022.01.26)

