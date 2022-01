Dermesztő hideg tör be Magyarországra: jön a havazás, az ónos eső

Pénteken javarészt száraz időre, zavartalan napsütésre számíthatunk. Az előrejelzések szerint hétvégén érkezik a havazás és az ónos eső.

Pénteken napközben túlnyomóan derült, száraz időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Este a déli, délkeleti megyékben növekedni kezd a felhőzet, és késő estétől a déli, délkeleti határ mentén már helyenként szállingózhat a hó, a légmozgás mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +4 fok körül alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -10 között valószínű, de az Északi-középhegység völgyeiben -10 fok alá hűlhet a levegő.

Szombaton az ország északnyugati, nyugati felén nem valószínű számottevő csapadék, máshol több helyen előfordulhat havazás, a keleti határ közelében néhol havas eső sem kizárt. Hajnalban nagyrészt -8 és mínusz +1 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban akár mínusz 12 fok is lehet. Délután jellemzően -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap hajnalban ködfoltok képződhetnek. Reggelig valószínűleg a Tiszántúlon is megszűnik a havazás. Napközben, majd éjjel elsősorban az ország nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan havazás, helyenként havas eső, eső, ónos eső is. A minimumok többnyire -8 és -2 fok között alakulnak, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután -2 és +5 fok közötti hőmérséklet valószínű.