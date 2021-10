Zivatarral, széllel, mennydörgéssel köszönt be az ősz: jó időre búcsút mondhatunk a napsütésnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kedden délig túlnyomórészt derült, száraz időnk lesz, legfeljebb néhány helyen jelenhet meg kevés felhő az égen, és hajnalban is csupán kis eséllyel képződhet átmeneti ködfolt az északkeleti tájakon - jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kedden délután nyugat felől magasszintű felhőzet vonul fel a Dunántúlon, amely estétől meg is vastagszik, és ekkortól eső, zápor, néhol zivatar ott már előfordulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, hétfőn az Észak-Dunántúlon néhol, kedden megközelítőleg a Győr-Szeged tengely szélesebb sávjában már nagyobb területen is kísérhetik erős széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul kedden, de a szélcsendes, hidegre érzékeny északkeleti, északi vidékeken ennél több fokkal hidegebbre is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között várható. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szerdától megérkezik az igazi ősz, egy hullámzó frontrendszer, majd egy annak déli ágán képződő mediterrán ciklon hatására csapadékosra, hűvösre fordul időjárásunk - írja az Időkép. A jelenlegi számítások szerint szerdától péntekig a keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé számíthatunk kiadós esőre, összességében többfelé 20-30 mm is lehullhat, sőt elsősorban a Dunántúl déli felén 30, akár 40 mm-nél több is összejöhet. Ezzel együtt északira, északkeletire fordul a szél, főként a Dunánúlon kísérhetik többfelé erős lökések. Búcsút inthetünk a vénasszonyok nyarának, a hét második felében már sehol sem érjük el a 20 fokot, sőt a tartósan csapadékos tájakon 11-13 foknál a délutáni órákban sem lesz melegebb. Nincs mese tehát, itt az igazi ősz, indulhat a fűtési szezon is.

Címlapkép: Getty Images

