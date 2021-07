Újabb szakaszához érkezik a 3-as metró felújítása: változik a menetrend, ezt kell tudni

Újabb szakaszához érkezik a 3-as metró felújítása: július 24-étől augusztus 22-éig a szerelvények csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között járnak, a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között metrópótló autóbuszok szállítják az utasokat.

A BKV Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: ebben az időszakban két pótlóbuszjárat is közlekedik. Az M3-as pótlóbusz Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között, a metró teljes üzemidejében jár majd. Az M3E pótlóbusz csak hétköznapokon csúcsidőben közlekedik a Határ út és a Göncz Árpád városközpont között, a belváros felé, a Népliget érintése nélkül. Kiemelték, hogy a pótlóbuszok rendkívül sűrűn, egy percnél is gyakrabban indulnak majd, a pótlásban több mint száz csuklós, akadálymentes, légkondicionált autóbusz vesz részt.

A BKK a felújításnak ebben a szakaszában is javasolja a Göncz Árpád városközpont és a Népliget között az 1-es és 1M villamos igénybevételét. Július 24-étől augusztus 22-éig ideiglenesen zárva tart a Népligetnél található ügyfélközpont, valamint a Lehel téri és a Nagyvárad téri pénztár. Az említett időszakban változatlanul üzemelnek a jegy- és bérletautomaták, valamint a Deák Ferenc téren és a Kőbánya-Kispestnél található ügyfélközpont.

Az értékesítési helyszínekről részletesen a BKK Pontkeresőjében, a bkk.hu/pontkereso/ oldalon lehet tájékozódni. Emellett elérhetők a mobiljegyek is, amelyekről a bkk.hu/mobiljegy/ oldalon található információ. A Dózsa György úti metróállomás utólagos akadálymentesítése július 5-én kezdődött el. Ennek felszíni kivitelezési munkálatai miatt a Váci út és a Dózsa György út csomópontjában 2022. augusztus végéig forgalomkorlátozás van érvényben.

A pótlóbuszok gyorsabb haladását segítve a jelenlegi buszsávokat meghosszabbítják a Váci úton a Róbert Károly körútig, az Üllői úton pedig a Határ útig. A Göncz Árpád városközpontnál és a Határ útnál a pótló autóbuszok megfordulását biztosító ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be - tették hozzá. A déli szakaszra is kiterjesztett metrópótlás kezdetére a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a belváros felé megszűnik a közúti korlátozás, viszont a kispesti Vak Bottyán utcát lezárják az autóforgalom elől, oda - a célforgalom kivételével - csak a pótlóbuszok hajthatnak be.