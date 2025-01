Unod az Instagramot? Megérkezett az alternatíva, népszerű cég fejleszti - tömegek váltanak rá máris

A Bluesky közösségi hálózat hamarosan saját fotómegosztó alkalmazással bővül, amely a Flashes nevet viseli. Az új alkalmazás egy független fejlesztő munkája, és ugyanazt a technológiát használja, mint a Bluesky alapját képező AT Protocol. A Flashes várhatóan új felhasználókat vonzhat a platformra, különösen azokat, akik eddig nem érezték magukat otthonosan a Twitter-szerű környezetben - számolt be róla a Tech Crunch.

A közösségi média világában egyre növekvő igény mutatkozik a nagy technológiai cégek monopóliumának alternatívái iránt. Ez a trend vezetett olyan nyílt forráskódú, decentralizált alkalmazások térnyeréséhez, mint a Mastodon vagy a Bluesky. A Flashes is ebbe a sorba illeszkedik, kiaknázva a felhasználók változó preferenciáit.

Sebastian Vogelsang, a berlini fejlesztő, aki korábban a Skeets nevű Bluesky-klienst készítette, most a Flashes mögött áll. A Skeets sikerére építve Vogelsang úgy döntött, hogy egy kifejezetten vizuális tartalmakra összpontosító alkalmazást hoz létre.

"Arra gondoltam, hogy legyen egy alap közösségi gráf, és aztán a különböző alkalmazások ebből a gráfból válasszák ki, amit meg akarnak jeleníteni" - nyilatkozta Vogelsang a lapnak.

A Flashes induláskor a Blueskyhez hasonlóan legfeljebb négy képből álló fotóposztokat és egyperces videókat támogat majd. Az alkalmazásban közzétett tartalmak a Blueskyn is megjelennek, és a kommentek is szinkronizálódnak a két platform között. A fejlesztő hangsúlyozza, hogy a Flashes nem egy Instagram-klón, és nem is kínálja majd az összes Instagram-funkciót.

Vogelsang azt is tervezi, hogy integrálja a Skeets és a Flashes előfizetéses funkcióit, így a felhasználóknak nem kell kétszer fizetniük a prémium szolgáltatásokért. Mindkét alkalmazás azonban előfizetés nélkül is ingyenesen használható marad.

A Flashes várhatóan néhány héten belül elérhetővé válik a nagyközönség számára, a TestFlight béta verzió pedig még hamarabb megjelenhet. A fejlesztő a jövőben egy kizárólag videókra összpontosító alkalmazást is tervez Blue Screen néven.