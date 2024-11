Légy óvatos: ez a telefonos alkalmazás mindent, de tényleg mindent tud rólad

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A mobiltelefonok jegyzetalkalmazásai nem csupán a mindennapi teendők és gondolatok rögzítésére szolgálnak, hanem egyfajta digitális naplóként is funkcionálnak, amelyek segítségével az emberek érzelmi világukat és életük fontos pillanatait is dokumentálhatják. Egy friss felmérés szerint sok felhasználó szinte naplóként kezeli ezeket az alkalmazásokat, amelyek személyes gondolataik, emlékeik és kreatív ötleteik tárolóhelyévé váltak. A szakértők rámutatnak, hogy az írás terápiás hatása segíthet a nehéz helyzetek feldolgozásában, így a digitális jegyzetelés nemcsak praktikus, hanem érzelmileg is gazdag élményt nyújt.

A mobiltelefonok jegyzetalkalmazásai mára az emberek életének szerves részévé váltak, személyes gondolataik, terveik és emlékeik tárházává alakulnak. Egy friss felmérés szerint sokan szinte naplóként használják ezt a funkciót, ami betekintést nyújt használóik lelkivilágába és mindennapjaiba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az alkalmazás sokoldalúsága teszi igazán népszerűvé. Vannak, akik bevásárlólistákat, mások fontos jelszavakat vagy épp dalszövegeket rögzítenek benne. Gyakori, hogy az emberek érzelmileg megterhelő pillanatokban, például egy szakítás után, ide írják ki gondolataikat.- számolt be az Independent. "A Notes alkalmazás sokkal kötetlenebbnek tűnhet, mintha fognánk egy darab papírt, és leírnánk valamit" - magyarázza Eloise Skinner pszichoterapeuta. Hozzáteszi: "A telefonjaink valóban úgy érzik, mintha a személyiségünk kiterjesztése lennének. És mivel a jegyzeteket jelszóval védetté teheted, bármit leírhatsz, amire éppen gondolsz, és tudhatod, hogy csak neked szól." A szakember szerint az írás terápiás hatású is lehet. "Ez a feldolgozás egy formája, ugyanúgy, mint a barátokkal vagy a családdal való beszélgetés, vagy a terápia" - mondja Skinner. "Sok ember számára, ha nem érezzük, hogy van kiút, és a fejünkben tartjuk a dolgokat, a nyomasztónak és zavarosnak, vagy megfélemlítőnek és rendezetlennek tűnhet. A jegyzetelés tehát segít." A megkérdezettek többsége érzelmi kötődést alakított ki jegyzeteihez. Egy Heidi nevű felhasználó így fogalmaz: "Élesen érezném a veszteséget, ha minden eltűnne a jegyzetalkalmazásomból. Tényleg a szívemben érezném, mert a vicces, bolondos hülyeségek mellett van benne néhány elég nagy dolog - a beszéd, a dalok -, amelyek sehol máshol nem léteznek." Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Jodie, egy másik felhasználó hasonlóan vélekedik: "Szomorú lennék, mert olyan, mintha a pszichém több mint 10 év alatt készült furcsa feljegyzése lenne - egy album, amit nagyon unalmas és zavaros olvasni, de mégis nagyon személyes és részletes". A jegyzetalkalmazások tehát nem csupán praktikus eszközök, hanem egyfajta digitális naplóvá váltak, amelyek tükrözik használóik gondolatait, érzéseit és életük fontos pillanatait. Éppen ezért sokan féltve őrzik ezeket az adatokat, és rendszeresen biztonsági mentést készítenek róluk.

Címlapkép: Getty Images

