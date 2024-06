Megbízható vezeték nélküli hálózati megoldások üzleti felhasználásra az ASUS-tól (x)

A megbízható és gyors internetkapcsolat ma már elengedhetetlen nem csak otthon, de a modern üzleti világban is. Az ASUS kiemelkedő minőségű routerei már régóta ismertek a piacon, különösen a széleskörű felhasználás és a stabil, akadozásmentes internetkapcsolat miatt. Az ASUS ExpertWiFi termékcsalád megoldásai már itthon is elérhetőek azok számára, akik biztonságos, bővíthető hálózatot keresnek üzleti vagy otthoni felhasználásra.

Mi az a bővíthető router?

A bővíthető routerek lehetővé teszik, hogy könnyedén kiterjesszük vezeték nélküli hálózatunkat, ezzel minden helyiségben akadozásmentes internetet és erős jelet biztosítva. Egyik legfontosabb előnyük, hogy kiterjeszthetik a Wi-Fi lefedettséget a házban vagy az irodában, ami különösen hasznos például nagy területek zavartalan és megbízható internetellátása esetén.

Ezenkívül a bővíthető routerek egyik kiemelt funkciója az AiMesh, amely több kompatibilis ASUS routert köt össze egy teljes otthont vagy irodát lefedő mesh WiFi-hálózat létrehozásához. Ennek a rugalmas technológiának a segítségével egymás mellett használhatók különféle AiMesh-kompatibilis routerek, sőt, a rendszer bármikor bővíthető a lefedettség javításához. Az AiMesh hálózatban minden eszköz élvezheti a fő router teljes funkcionalitását, beleértve a játékot támogató szolgáltatásokat, az AiProtection üzleti kategóriájú biztonságát és egyéb előnyöket is.

ASUS ExpertWiFi termékcsalád

Az új ExpertWiFi termékcsalád üzleti környezetben nyújt kiemelkedő előnyöket, kiszolgálva olyan különböző szektorokat, mint például kávézók, irodák, orvosi rendelők vagy szépségszalonok.

Ezek az üzleti termékek könnyen telepíthetőek és konfigurálhatóak, így ideális választás olyan vállalatok számára, ahol stabil, biztonságos és gyors internetkapcsolatra, bővíthető hálózatra és könnyű telepíthetőségre van szükség. Emellett rendkívül egyszerűen használhatóak, beépített funkcióik segítségével gond nélkül kiépíthetőek, így könnyedén optimalizálhatod vezeték nélküli hálózatodat.

Az ASUS ExpertWiFi EBR63, EBM68 és EBA63 másfajta karakterisztikájú, eltérő célra, de leginkább eltérő méretű terület lefedésére használatos, professzionális vezeték nélküli hálózati megoldások, olyan kiváló minőségű termékek, amelyek hozzájárulhatnak az üzleti folyamatok hatékonyságához és a jobb ügyfélélményhez.

Az ASUS ExpertWiFi EBR63 egy vezeték nélküli, háromsávos, AX7800-as „All in One”, azaz „Minden egyben” hozzáférési pont routerrel, switch-csel és biztonsági átjáróval, amely lehetővé teszi, hogy több eszközt csatlakoztassunk a hálózathoz a stabil letöltésekhez és a sima videóhívásokhoz akár közepes méretű irodákban vagy komplexebb, többszintes telephelyeken is. Emellett személyre szabható vendégportállal is rendelkezik, amely bármilyen egyedi üzleti igényhez igazítható saját portáltípusokkal, márkajelölésekkel és az adott üzleti stílushoz illeszkedő vizuális sablonokkal. A VPN-protokollok kiterjedt használatával a felhasználók a site-to-site VPN-ek, vagy a titkosított céges vagy otthoni hálózati kapcsolatok előnyeit is egyszerűen és biztonságosan élvezhetik.

Az ASUS ExpertWiFi EBM68 egy olyan kétsávos, AX3000-es access point, amely kibővíti a vezeték nélküli hozzáférést, erős jelátvitelt és ezáltal gyors, biztonságos és méretezhető hálózatot biztosít olyan gazdag funkciókkal, amelyek a kis- és középvállalkozások, így például kávézók vagy kisebb irodák számára a legelőnyösebbek. Akár önállóan, akár más ASUS ExpertWiFi megoldással bővítve használható, az ExpertWiFi EBM68 mindig könnyen alkalmazkodik az üzleti hálózati igényekhez.

Az ASUS legújabb üzleti megoldása a nemrég óta elérhető ExpertWiFi EBA63, egy kétsávos WiFi 6 (802.11ax) PoE hozzáférési pont akár öt SSID-vel és VLAN SDN (Self-defined Network) támogatással, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli kapcsolatot olyan eszközökkel, amelyek nem rendelkeznek beépített Wi-Fi kapcsolattal.

Az ExpertWiFi termékcsalád kiváló választás lehet mindazok számára, akik megbízható és gyors vezeték nélküli hálózatot szeretnének otthonukban vagy irodájukban. Ezek az eszközök könnyen telepíthetőek és konfigurálhatóak, és lehetővé teszik a stabil és megbízható internetkapcsolatot, kiváló minőségükkel pedig hozzájárulhatnak a hatékonyabb munkavégzéshez és a jobb internetes élményhez. Az ASUS termékek széles választékban elérhetőek, így mindenki megtalálhatja az igényeinek legmegfelelőbb megoldást.

