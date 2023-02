Itt a legújabb netes gigatrend: a TikToknál, Instánál is gyorsabban terjed

A ChatGPT csak december óta használhatja a nagyközönség, de egyetlen röpke hónap alatt máris 57 millió felhasználót gyűjtött. A becslések szerint januárban már a 100 milliós határt is átléphette felhasználóinak száma - írta meg a CBS News nyomán az Infostart.

A TikToknak a százmilliós bázis eléréséhez kilenc hónapra volt szüksége, míg az Instagram két és fél év alatt verbuvált ugyanennyi felhasználót. A Google Translate esetében 6,5 esztendőre volt szükség ugyanehhez.

"Ez a leggyorsabb fogyasztói növekedés, amelyet 100 millió havi aktív felhasználó elérésére láttam a pályafutásom ezen területét érintő ideje alatt. Rendkívül gyors a felfutás során" - mondta Lloyd Walmsley, a UBS részvényelemzője a CBS MoneyWatchnak.

Tanulóktól kezdve szakemberekig mindenki lelkesen teszteli, mire képes a ChatGPT: a program megír egy esszét is, de stratégiai ötletelésben is felhasználható a segítsége. Aggodalmakat is kelt ugyanakkor megjelenése abból a szempontból, hogy vajon milyen területeken válthatja ki az emberi munkaerőt. "Kicsit ijesztő képességekkel rendelkezik. kérdés, ez milyen következményekkel járhat az alacsonyabb képzettségű dolgozók számára" - mondta Walmsley.

Ma napi 13 millió ember fordul a chatbothoz segítségért, kérdéses, hogy alakul ez a szám a következő hónapokban, amikor a hype alábbhagy.

Ronthat népszerűségén, hogy a versenytársak, köztük a Google is dolgoznak hasonló technológiákon, ám ezekkel nem sietnek annyira, mivel a cég reputációját ronthatná egy olyan chatbot, mely gyakran téved.