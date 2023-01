Újfajta kütyük hódítanak Magyarországon: egyre többen jönnek rá, mi mindenre jó egy ilyen

A kelet-közép-európai vásárlók mintegy 90 százaléka az egészségfigyelést tartja az okosórák legfontosabb funkciójának, az eszközök vásárlásakor pedig az akkumulátor üzemideje, a vízállóság és a meglévő okostelefonjaikkal való kompatibilitás az elsődleges szempontok – derült ki egy, több európai kutatást összegző okosórapiaci körképéből. A klasszikus, kerek számlappal és fém házzal rendelkező készülékek a legkeresettebbek a megkérdezettek körében, az alapvető egészségkövető funkciók mellett pedig népszerűek a szív egészségével kapcsolatos mérési lehetőségek is.

A dinamikusan növekvő okosórapiacot meghatározó felhasználói szokásokról most első alkalommal tett közzé átfogó körképet a Huawei. A számos ismert piackutató cég felméréseire és a vállalat saját kutatásainak eredményeire épülő Smartwatch Market Insight Reportból kiderül, mely szempontok vezérlik a kelet-közép-európai felhasználókat okosóra választáskor.

A tanulmány rámutatott, hogy a válaszadók számára az akkumulátor üzemideje, a vízállóság és a már meglévő okostelefonjukkal való egyszerű együttműködés, kompatibilitás a legfontosabb szempontok okosóra vásárlásakor. A vízálló kialakítás ráadásul nemcsak funkcionalitás szempontjából lényeges, hanem egyúttal az eszköz minőségének és tartósságának bizonyítékául is szolgál. Mindemellett a piaci körképből kiderült az is, hogy a megkérdezett vásárlók azokat a funkciókat preferálják, amelyek abban segítenek, hogy még könnyebben elérhetők legyenek: például közvetlenül okosórájukon tudjanak fogadni hívásokat vagy elolvasni üzeneteiket.

Hasonló kritériumokat támasztanak a magyar megkérdezettek is, a Huawei közelmúltban készült hazai felmérése3 szerint az ár mellett az egészségügyi adatok monitorozási lehetőségei (39 százalék), az okostelefonok kiterjesztett funkciói, pl. Bluetooth-hívások, üzenetek fogadása/küldése (36 százalék), az üzemidő (31 százalék), a dizájn, szín és kialakítás (31 százalék), valamint a vízállóság (30 százalék) voltak a legfontosabb tényezők új készülék vásárlásakor.

Népszerűek a szív egészségével kapcsolatos funkciók

Szintén fontos vásárlói preferenciának számítanak a különféle egészségkövető funkciók és edzésmódok, melyek jelentősége a mindennapi használatban is tükröződik: a felmérésekben részt vevő okosóra-tulajdonosok közel 60 százaléka rendszeresen ellenőrzi az állapotkövető alkalmazásokat, figyeli a lépésszámot, az alvásidőre és –minőségre vonatkozó adatokat, a különböző emlékeztetőket, valamint a szív és keringési rendszerrel kapcsolatos értékeket, és az eredmények alapján konkrét lépéseket is tesz. A riport rámutatott arra is, hogy a szív egészségére vonatkozó funkciók, amilyen a pulzus- és az EKG-, valamint a vérnyomásmérés, a legvonzóbbak között szerepelnek a válaszadók körében.

Ezt erősíti meg a Huawei megbízásából készült hazai reprezentatív kutatás4 is, amely szerint a magyar válaszadók sorrendben a pulzusmérést (70 százalék), a vérnyomásmérést (65 százalék) és a lépésszámlálást (61 százalék) keresik leginkább a viselhető okoseszközük kiválasztásakor.

A magyar felmérésben megkérdezettek majdnem fele legalább hetente megnézi eszköze egészségügyi funkcióit, egyharmada naponta, 20 százaléka pedig naponta többször is rápillant viselhető okoseszközére.

Az ideális okosóra elegáns, és a klasszikus dizájnt követi

A funkcionalitás mellett a viselhető okoseszközök ma már teljes értékű divatkiegészítőkként is szolgálnak: a tanulmány szerint ugyanis, ha az óra stílusa nem felel meg a vásárlónak, akkor egyszerűen nem veszi meg, nem számít, milyen kiemelkedő funkciókkal bír az eszköz. A válaszadók továbbra is leggyakrabban a klasszikus dizájnt keresik: az ideális okosóra elegáns stílusú, amely kerek számlappal, fém házzal rendelkezik. Hasonló a magyar vásárlók ízlése is, a Huawei hazai felmérésében a válaszadók közel kétharmada (64 százaléka) választana a hagyományos, analóg változat helyett olyan okosórát, ami a klasszikus órák dizájnját követi.

A stílusbeli elemek fontossága nemcsak az órakeret színének megválasztására korlátozódik, hanem a pánt vagy a szíj is számít, és az olyan apró részletek is lényegesek, mint például az óracsat színe. Ez a körültekintő hozzáállás különösen igaz a felső kategóriás készüléket keresőkre, hiszen a 250 euró feletti órával rendelkező válaszadók55 százaléka az alkalomtól függően cseréli az órája szíját. A felhasználóknak fontos a széles választék, legnépszerűbbnek a fém/titán szíjak és az univerzális szilikonpántok bizonyultak. E szempontokat illetően egyébként a hazai válaszadók is hasonlóan gondolkodnak: a cserélhető szíj a 42 százalékuk számára fontos okosóra választáskor.

Ugyanilyen fontos stílusbeli elem az okosórák számlapja, amelyet árkategóriától függetlenül a felmérésben részt vevők több mint fele havonta legalább egyszer cserél. Érdekesség, hogy a drágább készüléket használók nagyobb valószínűséggel cserélik óralapjukat, mint a 200 euró alatti okosórák tulajdonosai. Azt, hogy a funkcionalitás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a dizájn, a magyar piaci igények is alátámasztják. A magyar válaszadók 73 százaléka szerint a következő évtizedekben a hagyományos órák helyét átvehetik az okosórák, amelyek nem csak hasznos funkciókat kínálnak, hanem elegáns, stílusos divatkiegészítőként is alternatívát jelenthetnek

– mutatott rá a Huawei hazai felmérése.

Fontos a személyes tapasztalat

Az elemzés rávilágított arra is, hogy a vásárlási folyamat során az online és offline csatornák egyaránt fontos szerepet töltenek be. Közvetlenül a vásárlás előtt a felmérésben résztvevők felhasználók gyakran szükségét érzik annak, hogy személyesen megtekintsék, felpróbálják a készüléket, és megbizonyosodjanak arról, hogy az megfelel elvárásaiknak és saját stílusuknak. Az okosóra kiválasztása átgondolt folyamat eredménye: árkategóriától függetlenül a megkérdezett felhasználók több mint három hétig mérlegelnek, mielőtt megvásárolják a számukra leginkább megfelelő eszközt.

A Huawei viselhető technológiái mindenekelőtt a felhasználók érdekeit tartják szem előtt, és minden egyén, háztartás, valamint iparág számára igyekeznek innovatív digitális megoldásokat kínálni. Az okosóra-iparág egyik innovátoraként a Huawei folyamatosan azon dolgozik, hogy újító technológiai megoldásaival, valamint tudományos laboratóriumainak és K+F képességeinek kiaknázásával előremozdítsa az iparágat

– mondta William Tian, a Huawei Consumer Business Group európai elnöke.