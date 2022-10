Itt a Disney+ nagy bejelentése: komoly újítást vezetnek be a streaming-platformon

Nagy bejelentést tett a Disney+, komoly újítást vezetett be saját streaming-platformján.

A Disney+ csak néhány hjónapja indult, de már több tízezren nézik Magyarországon is. Hamar ki tudták építeni saját rajongói bázisukat, számos klasszikus gyerekfilm, sorozat, vagy éppen felnőtteknek is szóló tartalmat hoztak Magyarországra, amelyek máshol nem láthatóak.

A szolgáltató most nagy bejelentést tett: ezentúl azok is könnyen elérik az alkalmazást, akik a Sony legújabb, tavaly forgalomba hozott játékkonzolján, a Playstation 5-ön át szoktak streamingplatformot nézni - írja közleményében a cég. Ehhez a konzollal rendelkezőknek nem kell mást tenniük, mint a Médiatárból letöolteni az alkalmazást, majd a szokásos beléplés után már kezdhetjük is a filmek, sorozatok fogyaszását.