Ezek a mobilok mennek most végleg a kukába: nem lehet már használni őket

A mobilszolgáltatók folyamatosan kapcsolják le a 3G-s hálózatokat, ezzel pedig sok készülék válik lényegében használhatatlanná. Már eddig is lehetett támogatást kapni az okostelefonok vásárlásához azoknak, akik 2-, illetve 3G-s mobillal rendelkeznek, most viszont megduplázódik a készülékcseréhez nyújtott állami segítség összege, valamint a program is közel egy évvel tovább tart majd.

Ismét a fogyasztók számára kedvező változásról döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság azok után, hogy májusban a 2G-s eszközökre is kiterjesztette mobiltelefon készülékcsere támogatási programját: ugyanis az eredeti, 2022. július 17-ei végdátum helyett a kezdeményezés 2023. március 31-ig tart majd, hogy az érintetteket ne érje hátrány a 3G-technológia kivezetése miatt. A támogatási program új szakasszal bővül 2022. július 18-ától, melyben már a részvételi feltételek és a támogatás összege is változik – derül ki az NMHH közleményéből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A jobb hozzáférhetőség érdekében az igénybe vehető támogatást is megemeli a hatóság: az eddigi 20 ezer helyett 40 ezer forintra nő az igényelhető összeg, miközben a választható telefonokra vonatkozó 120 ezer forintos felső értékhatár is megszűnik. Szintén többeknek lesz elérhető a kezdeményezés azáltal, hogy a jogosultsághoz szükséges elvárt aktivitási időszakot is meghosszabbítja a hatóság 2022. április 30-ig. Ezek a feltételek a július 18-ától benyújtott pályázatokra vonatkoznak majd. „Azt látjuk, hogy a szolgáltatók saját döntéseik alapján, eltérő ütemben végzik 3G-hálózataik kivezetését. Az NMHH feladata, hogy az érintett fogyasztókat ne érje hátrányosan a technológiai változás” – mondta Vári Péter, a Hatóság főigazgató-helyettese. A szakember szerint a módosítások révén sokkal több felhasználó tud majd élni a mobiltelefon készülékcsere támogatási program lehetőségével. A folyamatot legkorábban elindító Magyar Telekom június 30-ig teljesen leállította 3G hálózatát, a Vodafone és a Yettel pedig 2022 májusától kezdte meg a lekapcsolási folyamatot. A technológiai fejlesztés a legfeljebb 3G-képes mobiltelefont használókat érinti: ahhoz, hogy ők továbbra is élvezhessék a mobilinternet nyújtotta előnyöket, például használhassák a csevegőalkalmazásokat, a levelezőapplikációkat, a navigációt, fejlett, 4G- és 5G-képes mobiltelefonra kell váltaniuk – ehhez nyújt most már meghosszabbított határidővel támogatást az NMHH támogatási programja. Azoknak, akik hanghívásra, sms-küldésre használják a készüléküket, nincs tennivalójuk, ezek a funkciók továbbra is működnek majd a 2G-hálózatokon.

