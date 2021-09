Új betegség ütötte fel a fejét a magyar dolgozók között: a gyerekeket sem kíméli, ezek a tünetek

Egész nap képernyőket bámulunk. Tévé, telefon, számítógép - és ez a járvány alatt csak rosszabb lett. Sokan nem tudják, hogy a képernyő előtt töltött idő is kihatással lehet az egészségünkre. A cybersickness, azaz a kiberbetegség tünetei hazánkban is jelen vannak.

A monitor vibráló fényétől migrénes fejfájás, a szédülés, a fáradékonyság számítógépezés, mobilozás után nem egyedi esetek, amiket csak azért tapasztalunk, mert túl sokat néztük a képernyőt. Ennél sokkal komolyabb háttere lehet a tüneteknek. Bár a távmunka, és távoktatás kapcsán egyre több időt töltünk a képernyő előtt, kutatók új betegséget véltek ezáltal felfedezni. A kiberbetegség, vagyis a cybersickness sokunkat érintheti.

A cybersickness, mint ahogy azt a Quick and Dirty tipsen olvashatjuk, olyan tüneteggyüttesre utal, amely fizikai mozgás hiányában jelentkezik, hasonlóan az utazási betegséghez. Ezek a tünetek három kategóriába sorolhatók: hányinger, szemmozgási problémák és általános dezorientáció. Egyes tünetek, mint a koncentrációs zavarok, elmosódott látás akár órákig is tarthatnak, sőt az alvásciklust is megzavarhatják.

A kutatók között még nem született egyetértés abban, hogy pontosan mi az oka a kiberbetegségnek, azonban az elképzelések alapján a probléma okozója az érzékszervi konfliktuselméletre alapszik. Az elmélet alapján a látást, és az egyensúlyt szabályozó testrészek között nincs meg az információ egyezés, tehát a szemünk olyan információt kap, amely szerint mozgásban vagyunk, míg a testünk ezt a mozgást nem érzékeli.

A virtuális- és kiterjesztett valóság játákok és szemüvegek nem segítik a kiberbetegségben szenvedőket, csak úgy, mint a mozgó weblapok, telefonkijelzők. A VR technológia hányingert, szédülést okozhat a felhasználóknak, mivel ez az eszköz is blokkolja a külvilágot, amit mesterséges környezettel helyettesít a játék. A kiterjesztett valóság, azaz AR játékok sem segítenek, hiába látjuk körülöttünk a világot, a mozgás, és a valóság ferdítése szintén kiberbetegség tüneteit okozhatja.

A kiberbetegség hosszútávon is veszélyeket rejthet magában, mivel tartós hatást fejt ki, amely később is hatással lehet a mindennaokra, bár erről a kutatók még keveset tudnak.

Csak úgy, mint a mozgás, vagy tériszony betegségben szenvedők, úgy a kiberbetegségben szenvedők is különböző szinten érzékelik a tüneteket. Egyesek 10 ezerszer nagyobb eséllyel szenvedhetnek kiberbetegségben, ebben a számban pedig több a nő, és azok, akik egyébként is rossz egyensúlyérzékkel rendelkeznek.

A kiberbetegség tüneteit azonban enyhíteni is tudjuk. A kék fényt szűrő szemüvegek, a képernyő, és betűméretek átállítása csökkentheti a terhelést a szemünkön, ezáltal kisebb az esélye, hogy megfájdul a fejünk. Azonban ha hajlamosak vagyunk tengeribetegek lenni, úgy a VR és AR játékok valószínűleg nem nekünk lettek fejlesztve. Mindemellett ügyeljünk arra, hogy körültekintően használjuk eszközeinket. A kutatók dolgoznak a megoldáson, addig törekedjünk kevesebb időt tölteni képernyőink előtt.

A gyerekeket is érintheti

A gyerekekre is hatással van a sok tévézés, mobilozás. A Pénzcentrum is írt a képernyőfüggőségről, ami több tízezer gyermeket érint hazánkban is. Az Amerikai Gyermekgyógyászok Akadémiája kidolgozott javaslatok komplett listáját publikálta a kiskorúak médiafogyasztási szokásaival kapcsolatban. Ebben többek közt a gyerekek képernyőidejének egészséges mértékére is javaslatot tesznek.

A legfontosabb megállapításuk az, hogy szülőként akkor érdemes közbelépnünk, ha a képernyők előtt töltött idő a gyermek családdal és barátaival ápolt személyes kapcsolatainak rovására megy. Különösen problémás a helyzet akkor, ha a technikai kütyükre szánt idő a kültéri programok, az aktívabb játék, durvább esetben már az alvás rovására megy.