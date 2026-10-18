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Egy ember kényelmes kanapén pihen, miközben egy streaming-szolgáltatáson választ magának műsort. A meleg, hangulatos nappaliba természetes fény áramlik be az ablakokon keresztül, ami nyugodt légkört teremt, amely tökéletesen alkalmas a
Szórakozás

Ez kerül igazán sokba a streaming-szolgáltatóknál: rengeteg magyar is belesétál ebbe a csapdába minden este

Pénzcentrum
2026. október 18. 11:01

Az átlagos amerikai előfizető évente mintegy 110 órát – közel öt teljes napot – tölt azzal, hogy a streaming-platformok kínálatát böngészve valami néznivalót keressen. A választék bősége nemhogy megkönnyítené, inkább megnehezíti a döntést, így miközben a szakértők már tartalomtúlterhelésről beszélnek, a nézők egyre frusztráltabbá válnak - tudósított a HuffPost.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A jelenséget a pszichológia már régóta ismeri. Barry Schwartz 2004-es könyvében írta le a "választás paradoxonát", amely szerint a túl sok lehetőség mentális kimerültséget és szorongást okoz ahelyett, hogy elégedettséget hozna. A streaming világában ez különösen ironikus, hiszen a szórakozás éppen a mindennapi stressz elől kínálna menedéket – ehelyett maga válik a frusztráció forrásává. Pamela Rutledge, a Médiapszichológiai Kutatóközpont igazgatója szerint a folyamatos mérlegelés ráadásul arra is ráveszi a nézőket, hogy utólag megkérdőjelezzék a döntésüket, ami tovább csökkenti az elégedettségüket.

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Corey Emanuel médiapszichológus arra hívja fel a figyelmet, hogy egy hosszú, fárasztó nap után a nézőknek először még azt is el kell dönteniük, milyen szempontok alapján válogassanak – népszerű sorozatot nézzenek, az algoritmus ajánlását kövessék, vagy valami egészen mást keressenek. Mire végül választanak, a döntési folyamat önmagában is kimerítővé válik.

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Egy 2025-ös Gracenote-felmérés szerint, amely hat ország fogyasztóit vizsgálta, a válaszadók 19 százaléka teljesen felhagy a kereséssel, ha nem talál megfelelő tartalmat, 49 százalékuk pedig a streaming-előfizetés lemondását is fontolóra veszi a sikertelen böngészés miatt.

A szakértők több gyakorlati stratégiát javasolnak a döntési fáradtság csökkentésére. Emanuel szerint érdemes időnként egyszerűen hátat fordítani a képernyőnek, és helyette könyvet olvasni vagy más, tévézéstől független tevékenységet választani. Emellett a hasonló ízlésű barátok, ismerősök személyes ajánlásai sokszor hasznosabbnak bizonyulnak, mint bármely algoritmus – ahogy Rutledge fogalmaz, a megbízható szűrők között az online közösségek és a kritikusok is ott vannak. A régi kedvencek újranézése szintén bevált módszer, hiszen az ismerős sorozatok és filmek kiszámítható élményt nyújtanak a döntési teher nélkül.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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