Itt vannak az első nevek: kiderült a Sziget Fesztivál 2025 line up, mutatjuk a fellépőket

Kiderült, hogy Charli XCX és Chappell Roan is fellép is fellép a 2025-ös Sziget Fesztiválon. Bejelentették az első neveket a fellépők sorából.

Többek között Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Blessed Madonna, illetve a Kneecap - az az ír rapbanda, akikről nemrég dokumentumfilm készült, mely jelenleg is műsoron van a magyar mozikban - és a Papa Roach együttesek neve is szerepel a 2025-ös Sziget Fesztivál fellépőinek listáján - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. Az augusztus 6-a és 11-e között megrendezendő fesztivál fellépőinek listáján már több mint negyven név szerepel.

Köztük van például Nelly Furtado, aki több mint 20 milliárd streameléssel, 45 millió eladott lemezzel, megannyi listavezető slágerrel és újító stílusú dalaival a popzene ikonjává vált. A Grammy-díjas előadó 2017 után idén adott ki új lemezt, amely a 7 címet kapta - írták a közleményben. Hozzátették, hogy a fesztiválra látogat Charli XCX, akinek idei Brat című lemezének dalai többszáz millió meghallgatásnál tartanak a Spotify-on, valamint a Pink Pony Club című dalával ismertté vált Chappell Roan, aki hat kategóriában is esélyes a 2025-ös Grammy-díjra - áll a dokumentumban.

A Szigetre jön a művészet, a zene és a technológia metszéspontjában működő - Tale of Us-ból is ismert - Anyma. A Matteo Milleri néven született amerikai DJ és producer 2023-ban adta ki debütáló albumát, a Genesyst, amelyet a remixekből álló kétrészes folytatás, a Genesys II követett. Mint írják, a művész december 27. és január 1. között hat koncertet ad a Las Vegas-i Sphere-ben. Fellép továbbá Armin van Buuren, a trance műfajt képviselő DJ és producer, illetve a német lemezlovas, Boris Brejcha is, aki a dallamos minimal techno stílust képviseli.

A Justice nevű formáció a francia elektronikus zene zászlóvivőjeként új albummal várható a Szigetre. A Blossoms nevű angol indie rock zenekar és az amerikai Palaye Royale trió szintén új számokkal érkezik. Fellép a Szigeten mások mellett a francia Zaho de Sagazan is, akivel kapcsolatban a közleményben úgy fogalmaztak, hogy a francia elektronika iránti vonzalma és sanzonszerű lírai megközelítése különösen vonzó a fiatal közönség számára.

A sztárokban és izgalmas zenei újdonságokban bővelkedő lista egyértelműen mutatja azt a törekvésünket, hogy a fesztivál minden színpadán sokszínű, aktuális és érdekes legyen a zenei felhozatal, legyenek újdonságok, nagy visszatérők és minden műfajban sok új, friss, Magyarországon még soha nem látott produkció is a Szigeten

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- idézték a közleményben Kádár Tamást, a rendezvény főszervezőjét.

A Sziget Fesztivál eddig bejelentett fellépőinek listája: Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Justice, Nelly Furtado, Papa Roach, 999999999, Adriatique, Ash Olsen, Bedouin , The Blessed Madonna, Blossoms, Brutalismus 3000, Carlita, Desiree, Dixon, Ecca Vandal, Eliza, Rose, Elli Acula, Estella Boersma, Fat Dog, Fatima Hajji, Fatima Yamaha, FJAAK, HoneyLuv, Hot Since 82, I Hate Models, Kenya Grace, Kneecap, Korolova, Kölsch, Luvcat, Noga Erez, Palaye Royale, Rilés, RORY, RY X, Sama' Abdulhadi, Scarlet Pleasure, Young Marco, Zaho de Sagazan.