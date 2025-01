Horgász fogási napló leadás határidő 2025: mekkora büntetést kap, aki későn adja le a fogási naplót?

Jön a fogási napló leadási határidő: a horgászoknak február 28-ig kell leadni a fogási naplót, különben jön a büntetés. Hol lehet leadni a fogási naplót, hogyan kell kitölteni?

A horgászat népszerű hobbi Magyarországon, de a fogási napló vezetése és időben történő leadása a szabályos horgászat elengedhetetlen része. Ha valaki nem tartja be a határidőt, komoly bírsággal szembesülhet. Ebben a cikkben összefoglaljuk a fogási napló leadásának határidejét 2025-ben, a büntetések mértékét és a legfontosabb teendőket, hogy elkerüljük. Egyébként 2025-ben rengeteg új szabályt vezetett be, és árat is emelt a MOHOSZ, drágultak a területi horgászjegyek, érdemes átböngészni az idei árakat.

Fogási napló leadási határidő 2025

A fogási napló leadásának határideje 2025-ben február 28. Ez azt jelenti, hogy az előző évben végzett horgászatokról szóló pontos adatokat eddig az időpontig kell leadni a horgászegyesületnél vagy a kijelölt gyűjtőhelyeken.

Fontos, hogy a naplót hiánytalanul és pontosan kitöltve adjuk le, mivel a helytelen vagy hiányos adatközlés is problémát okozhat.

Miért fontos a fogási napló leadása?

A fogási napló nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem fontos eszköz a halállomány megóvásában és a fenntartható horgászat biztosításában. Az adatok alapján a szakemberek képet kapnak a halak populációjáról és a vízterületek állapotáról, ami segíti a szabályozások kialakítását.

Hogyan kell kitölteni a fogási naplót leadás előtt?

Mielőtt leadod a fogási naplót, nagyon fontos kitölteni az Éves összesítés című oldalt, azaz összegezni, hogy az adott évben hány napot töltöttél horgászattal. Emellett az Éves fogásösszesítő táblázatban is összesíteni kell az adott évben kifogott halakat vízterület szerint.

FONTOS! A fogási naplót üresen is le kell adni, tehát akkor is, ha ugyan kiváltottad, de egyetlen napot sem horgásztál 2025-ben, vagy nem fogtál egyetlen halat sem.

Fogási napló határidő utáni leadása büntetés 2025

Ha a fogási naplót nem adják le határidőre, a horgász a következő évre nem válthat ki állami horgászjegyet mindaddig, amíg nem teljesíti a kötelezettségét. Emellett pótdíjat kell fizetnie, amely 2025-ben 5000-6000 forint, egyesülete válogatja.

Turista horgászengedély fogási napló leadás 2025

A turista horgászengedélyre más szabályok vonatkoznak: a fogási naplóját a turista engedély lejáratát követően 30 napon belül le kell adni a MOHOSZ-nak. Ezt a horgaszjegy.hu oldalon lehetésges feltölteni a rendszerbe, és beküldeni. Aki nem adja le a turista fogási naplót, az a következő évben nem válthat turista horgászengedélyt!

