Újabb adásokat vizsgált felül a Média Tanács: súlyos büntetést kapott a TV2, Comedy Central

Korhatári besorolások megfelelőségét vizsgálta több műsorszám vonatkozásában is január 21-i ülésén a médiatanács. A testület egy ügyben eljárást indított, a Comedy Central egyik műsorának téves klasszifikációja miatt pedig a cseh társhatósághoz fordult - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön.

A közlemény szerint a Balázsék című rádióműsor két adásával is foglalkozott a médiatanács: az egyik vizsgált ügyben a testület döntése nyomán hatósági eljárás indult annak megállapítása érdekében, hogy a Radio Plus Kft. a Rádió1-en 2024. október 24-én közzétett, Balázsék című műsorszámban egy fogadással kapcsolatban elhangzott közvetlen és közvetett szexuális utalásokkal megsértette-e a klasszifikációs rendelkezéseket.

A műsorszám 2024. október 7-i adásával kapcsolatban viszont azt állapította meg a médiatanács, hogy a kifogásolt műsorrész nem volt alkalmas sem gyűlöletkeltésre, sem kirekesztésre, továbbá az adás korhatári besorolása is megfelelő volt, ezért a testület nem állapított meg jogsértést.

Közölték azt is, hogy egy, a PestiSrácok.hu elnevezésű internetes sajtótermékben 2024. október 3-án megjelent cikk és az abban található videó közzétételének jogszerűségét is vizsgálta a médiatanács, melyben többek között a programozott császármetszés és az eutanázia kérdéskörével is foglalkoztak.

A hatósági ellenőrzés alapján sem a cikk, sem az abban elérhetővé tett videófelvétel nem közvetített a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésére nézve káros üzenetet, ezért a médiatartalom nem minősült jogsértőnek.

A klasszifikációs rendelkezések érvényesülése szempontjából vizsgálta a testület az Ázsia Expressz 5. évadának 26. részét, amelyet 2024. október 4-én 19 óra 55 perces kezdettel tűzött műsorára a TV2.

Kifejtették, hogy a műsorszám sérelmezett szegmensében különböző, Ázsiában főzési alapanyagként is használt rovarokat, hüllőket és rágcsálókat készítettek el vacsorára a versenyzők. A médiatanács álláspontja szerint a közzétetteket a 12-16 éves, már kellő médiatapasztalattal rendelkező korosztály képes megfelelően - a realityműsor jellegéhez igazodó kihívásként - értelmezni, a műsorszám tehát megfelelt a médiaszolgáltató által választott III. korhatári kategóriában (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) előírt szempontoknak, ezért annak közzététele miatt nem merült fel jogsértés.

Nem indított eljárást a testület a TV2-n 2024. november 17-én 19 órai kezdettel közzétett Megasztár című zenés tehetségkutató miatt, amellyel kapcsolatban a nők túlszexualizált megjelenítésének gyanúját vetette fel egy bejelentő.

A hatósági ellenőrzés alapján a kifogásolt műsorrész nem hordozott direkt szexuális üzenetet, nem mutatott be meztelenséget, az abban szereplők ruházata nem volt hiányos, fedetlen testrészeik nem látszottak - fogalmaztak. A médiaszolgáltató ez esetben sem terjeszkedett túl a III. korhatári kategória törvényi keretein, így a médiatanács nem indított eljárást a médiaszolgáltatóval szemben - tették hozzá.

Bejelentésre vizsgálta a hatóság a cseh joghatóság alá tartozó Comedy Central állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson november 17-én 21 órakor sugárzott Comedy Club: Litkai Gergely: Miért című műsorszámot, amelyet a médiaszolgáltató korhatárjelölés nélkül sugározott, azaz a magyar szabályozás szerint korhatárra tekintet nélkül megtekinthetőnek (I. korhatári kategória) minősített.

A műsorszámban a közepesen durva trágárságok mellett hatványozottan fordultak elő olyan, szexualitásra utaló kifejezések is, amelyeket csak a már érettebb korosztály képes megfelelően feldolgozni, ezért a műsorszámot a magyar szabályozás szerint a IV. korhatár-kategóriába (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) kellett volna sorolni. Erre tekintettel a hatóság értesítette a cseh társhatóságot (RRTV) a vélelmezett jogsértésről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére - írták.

A testület ezen az ülésen kapott tájékoztatást arról, hogy a Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította a Radio Plus Kft. azon keresetét, amelyben a médiatanács egyik elmarasztaló határozatának felülvizsgálatát kezdeményezte.

A vitatott döntésben a testület bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, valamint az ismételt jogsértés miatt annak vezető tisztségviselőjét is bírsággal sújtotta a Rádió1 Balázsék című műsorszámának 2023. november 29-i adása miatt, amelyben az ország karácsonyfájának adományozóján gúnyolódtak - közölték

A médiatanács a megtámadott határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat.

Az első fokon eljáró bíróság a médiaszolgáltató jogorvoslati kérelmét alaptalannak ítélte - fűzték hozzá. A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben