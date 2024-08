Netflix felhasználók, figyelem! Drágulással indítja az őszt a streamingszolgáltató

A mai napon sokan kaphattak nem várt e-mail fiókjukba, melyben a Netflix streamingszolgáltató drágulást jelent be.

A mai napon sokan kaphattak nem várt e-mail fiókjukba, melyben a Netflix streamingszolgáltató drágulást jelent be. Korábban már cikkünkben összegyűjtöttük, hogy a szolgáltató árai hogyan alakulnak az évben, ehhez képest jelentett be drágulást most felhasználói körében a vállalat.

Áprilisban még a standard Netflix előfizetés 3 490 forint volt, azonban 2024. szeptember 19. dátummal ez 3 990 forintra növekszik. A standard előfizetés egyszerre 2 db eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 2 profil tartozik), a korlátlan filmnézés és letöltés a HD minőségre is vonatkozik.

Ezen felül további előfizetések:

Basic Netflix előfizetés 2024 (Alap Netflix előfizetés 2024): a Netflix előfizetés egyszerre 1 db eszközön használható streamelésre és letöltésre (a Netflix előfizetés regisztrációhoz 1 profil tartozik), ám korlátlanul nézhető vele minden film és sorozat, de nem HD/ultra HD minőségben. Az alap Netflix előfizetés ára 2024 évében 2 490 Ft/hó.





Premium Netflix előfizetés: a Netflix prémium előfizetés 2024 során egyszerre 4 db eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 4 profil tartozik), ugyanúgy használható, mint a többi Netflix előfizetés, ám ennél a csomagnál már az ultra HD minőség is jár a szolgáltatáshoz. A prémium Netflix előfizetés ára 2024 évében 4 490 Ft/hó. A másik két előfizetésnek a növekedéséről egyelőre nincsenek információink, de ha változna, feltétélen megírjuk.

A Netflix az újonnan regisztrált ügyfelek részére változatlanul biztosítja az 1 hónapos ingyenes próbaidőszakot: ha nem vagyunk elégedettek a szolgáltatással, a próbaidő végén ingyenesen visszamondható a Netflix előfizetés – ellenben, ha úgy döntünk, hogy megtartjuk a szolgáltatást, a Netflix automatikusan, a hónap első napjaiban automatikusan levonja a bankszámlánkról a választott Netflix előfizetés csomaghoz tartozó havidíjat.

Jön a REA 2024 SUMMIT! REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum (REA, azaz Real Estate Agent) a hazai ingatlanközvetítői szektor meghatározó szakmai rendezvénye. Az eseményen elsősorban az ingatlanközvetítői szakma szereplőit, valamint a velük szorosan együttműködő iparágak képviselőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb kérdéseket járjuk körbe, a Portfolio Csoport hagyományait követve, a terület legprominensebb képviselőivel. További részletek, jelentkezés ITT! Ne maradj le az év legfontosabb, ingatlanközvetítéssel foglalkozó eseményéről! A Portfolio, a Pénzcentrum, és a Kalmárok közös szervezésében megvalósuló(REA, azaz Real Estate Agent) a hazai ingatlanközvetítői szektor meghatározó szakmai rendezvénye. Az eseményen elsősorban az ingatlanközvetítői szakma szereplőit, valamint a velük szorosan együttműködő iparágak képviselőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb kérdéseket járjuk körbe, a Portfolio Csoport hagyományait követve, a terület legprominensebb képviselőivel.

Iskolakezdés 2024 felmérés

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen végzünk nagymintás felméréseket, a mostani a 2024/2025-ös tanév legégetőbb kérdéseire adhat választ: miből teremtik elő a magyar szülők a pénzt az iskolakezdésre, hol milyen tanárokból van a legnagyobb hiány, mi a véleményük az oktatás színvonaláról és vajon jut-e még pénz idén különórára? Ha nevelsz általános iskolás vagy középiskolás gyermeket, kérünk, szánj 5-10 percet a kérdőívünk kitöltésére, ezzel is segíted a munkánkat és hogy valós képet kapjunk az ország helyzetérről.