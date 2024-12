Svájci munkájáról vallott Geronazzo Mária: ebből élt az utóbbi években a magyar plasztikakirálynő

Az utóbbi években Svájcban élt és dolgozott Geronazzo Mária, aki nemrégiben tért haza, elmondása szerint tanulni akar ezért jelentkezik az egyetemre, és egy műsoron is dolgozik. Elmesélte, kint egy ezoterikus tévénél dolgozott, sokat tanult, "nagymester lett" és büszke rá, hogy sok embernek hozhatott lelki békét.

Csalódtam a médiában. Elegem lett, sok volt. A lányom eljött értem, hogy menjek ki hozzá Svájcba, úgy döntöttem, vele megyek. Ott is ragadtam hosszú évekre - mondta a Blikknek Geronazzo Mária, amikor arról kérdezték, hová tűnt az utóbbi években. Mint elárulta, kint egy ezoterikus tévénél dolgozott, sokat tanult, "nagymester lett" és büszke rá, hogy sok embernek hozhatott lelki békét.

Volt egy csoportom tíz emberrel. Minden csütörtökön találkoztunk és energiát adtam át. A legfiatalabb tag 70 éves volt, a legidősebb 85. Ezzel foglalkoztam az elmúlt 15 évben

- mondta a plasztikázott botrányhős, aki egyetlen dolgot bánt meg az életében, a felnőttfilmet.

Úgy döntöttem, leszámítva a botoxot, már nem szeretnék változtatni magamon. Nem lesznek nagy 'átalakítós' műtétjeim, így szeretnék maradni, ahogy vagyok. A belső boldogság tesz egy embert széppé. Ebben a korban, amiben én járok – nem titok, 67 éves vagyok – már nem a külsőség a fontos

- fogalmazott Mária, aki 1988-ban feküdt először kés alá, majd ezt több beavatkozás követte, így alakult ki a hatalmas szája, amely a védjegyévé vált, ezen nem is akar változtatni, emiatt sokan még ma is felismerik az utcán. Négyszer volt férjnél, de most nincs partnere és így boldog. Kifejtette, tanulni érkezett haza és egy műsoron is dolgozik.

Szeretnék egy spirituális műsort készíteni az interneten, ahol a boldogsággal foglalkozom majd, mert sok a boldogtalan ember. A koromból adódóan segíthetek nekik. Egyébként tanulni is szeretnék még, méghozzá pszichológiát, amiben a lányom is támogat. Úgyhogy hamarosan jelentkezem az egyetemre, és képezni fogom magam

- mondta.