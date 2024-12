Súlyos függőséget okozhat gyerekeknél, ha ezt kapják ajándékba: itt hibázik sok magyar szülő

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szerencsejáték-használat szempontjából a kiskorúak is veszélyeztett célcsoportnak számítanak, mert náluk is kialakulhat használati zavar, függőség - közölte a Szerencsejáték Zrt., mely idén decemberben figyelemfelhívó kampányt is indít egy nemzetközi iparági kezdeményezéshez csatlakozva. Szakmai fórumokon, közösségi oldalakon és a lottózókban is felhívják a figyelmet a 18 év alattiak védelmére.

A túlzásba vitt szerencsejáték minden életkorban ártalmas, a 18 év alattiaknál azonban akár kockázatosabb is, mivel a káros hatások közvetlenül és fokozottabban jelentkezhetnek, a gyerekeknél is kialakulhat a függőség. Kutatások szerint, azoknál a gyerekeknél, aki rendszeresen részt vesznek a szerencsejáték bármely formájában (aktívan, vagy passzívan), nagyobb a valószínűsége annak, hogy később szerencsejáték-probléma alakuljon ki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nemzeti lottótársaság új kampányában a felelős szülői, illetve felnőtt magatartásra kívánja felhívni a figyelmet. Fő üzenete, hogy a felnőtt játékosok ne vonják be a 18 év alattiakat a szelvények kitöltésébe, a sorsjegy kiválasztásába és lekaparásába, ne ajándékozzanak szerencsejátékot, valamint ne kérjenek tőlük tippeket a sportfogadáshoz sem. A szerencsejáték ugyanis nem gyerekjáték! - írja a lottótársaság közleményében. A december 12-én induló kampányba a Szerencsejáték Zrt. szakmai szervezeteket is bevont, üzeneteivel pedig közösségi oldalain, a médiában, valamint lottózóiban is találkozhatnak majd a játékosok már idén és 2025-ben is. A kampány különlegessége, hogy a nemzeti lottótársaság új, dedikált oktatóanyagot készített a témában az értékesítők, viszonteladói partnerek számára, amelyet hosszú távon is beilleszt képzési folyamataiba. Emellett – már második alkalommal – csatlakozott a European Lotteries, azaz az Európai Lottótársaságok Szövetsége és a World Lotteries Association által is ajánlott, nemzetközi „Ajándékozz felelősen!” (Gift Responsibly) kampányához, melynek élén az amerikai National Council on Problem Gambling áll. A kampány keretében a szerencsejáték szervezők és közösségi szervezetek Európában, Észak-Amerikában és szerte a világon közösen hívják fel a figyelmet a kiskorúak szerencsejáték használatának kockázataira. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A felelős játékszervezés egy olyan tudatos magatartás, amelynek célja, hogy megóvja a játékosokat, különösen a kiskorúakat a túlzásba vitt szerencsejáték káros következményeitől. A társaság termékeit a nemzetközi szinten elismert, független játékszervezési minősítési rendszerrel, az ún. GamGard szoftverrel minősítetti, ennek alapján játékai alacsony és közepes kockázatúak, magas kockázatú játékot nem forgalmaz. A társaság továbbá nem teszi lehetővé kiskorúak részvételét a szerencsejátékban, illetve a játékosok részére a felelős játék érdekében több eszközt is biztosít (pl. önkorlátozó, figyelmeztető funkciók). EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen sorsjegy még nem volt Magyarországon: 560 millió forintot kaparhatnak össze a játékosok A jelenleg 27 termékből álló digitális sorsjegykínálatot egy újabb e-sorsjeggyel bővítette a nemzeti lottótársaság.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK