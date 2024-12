Ilyen még sosem történt az Ötöslottón: nem kell senkinek a jackpot, mi lesz a 6,61 milliárd forint sorsa?

2024 a legek éve volt a szerencsevadászok számára – mind az Ötöslottón, mind a Hatoslottón olyan hatalmas nyeremények születtek, melyek rekordot értek. Sőt, az ötös lottó esetében idén kétszer is trónfosztás történt – a korábban évekig legmagasabbnak számító 6,43 milliárd forintos Ötöslottó-főnyeremény februárban a második, októberben pedig már a harmadik helyre csúszott vissza.

Ilyen még nem történt az Ötöslottón

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy az Ötöslottó minden idők legnagyobb nyereményeit tömörítő listáján változás történik – a 2020. március 28-án kihúzott 6,43 milliárd forintos főnyeremény például közel négy éven át, egészen idén február 24-ig számított minden idők legnagyobb ötös lottó főnyereményének. De még ennél is jobban jelzi a lista viszonylagos állandóságát az az 5,09 milliárd forintos főnyeremény, amit még 2003. 48. hetében húztak ki, és egészen a már említett 2020. márciusig 28-ig minden idők legnagyobb, majd további közel 4 éven át minden idők második legnagyobb főnyereményének számított.

Ehhez képest idén kétszer is trónfosztás történt a legek listáján – a már említett 6,43 milliárd forintos főnyeremény 2024. február 24-ig maradhatott a lista élén, amikor is egy szerencsés nyertes 6,52 milliárd forintot vihetett haza. A februári jackpot azonban nem örülhetett túl sokáig az elsőségének – alig több, mint fél évvel később, október 19-én már át is kellett adnia az elsőséget annak a 6,61 milliárd forintos főnyereménynek, amit ugyancsak egy szerencsés vihetett haza. (Az egyébként viszonylag ritkán fordul elő, hogy egyszerre többen is eltalálják mind az öt számot – ilyen utoljára 2023. április 29-én fordult elő, azt megelőzően pedig 2012. június 16-án.)

A lista harmadik-negyedik helyeit így értelemszerűen a korábban említett, 2020-as és 2003-as csúcstartók tudhatják magukénak, míg az ötödik helyen a 2015. májusi 5,05 milliárd forintos főnyeremény áll. Ezt egyébként már „csak” egy 4,19 milliárdos jackpot követi 2019 áprilisából, ami után már csak 4 milliárd forint alatti főnyeremények fordultak elő.

A Hatoslottónál is a legek éve volt

A Hatoslottó esetében lassan három éve nem történt trónfosztás, ugyanis a mai napig a 2021. december 26-án kisorsolt 3,17 milliárd forintos főnyeremény számít minden idők legnagyobb nyereményének. A második helyen lévő leget még régebben, 2008. szeptember 21-én sorsolták ki – ez egyébként egy közel 3 milliárd forintos főnyeremény volt (2,96 milliárd).

Ugyanakkor a lista harmadik és negyedik helyein egy-egy idei nyeremény található – minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-főnyereményét (1,94 milliárd forintot) 2024. június 2-án, míg a harmadik legnagyobbat (1,93 milliárd forintot) 2024. november 24-én sorsoltak ki. Mindkét nyereményt egy-egy szerencsés nyertes vihette haza.

A lista ötödik helyén egyébként a 2023. november 12-én kisorsolt 1,88 milliárd forint található, amit ugyancsak egy szerencsés nyertes tudhatott magáénak.

Az utolsó legeket talán még át sem vették

A játék szabályzata értelmében a nyerteseknek 90 napjuk áll rendelkezésre, hogy jelentkezzenek a nyereményükért, így könnyen lehet, hogy a szóban lévő összegeket még át sem vették. A hatos lottó jackpotja esetében november 24. óta mindössze 13, míg az ötös lottó október 19-i főnyereménye óta is még csak 49 nap telt el.

Kerestük ezzel kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt.-t, ám nem árulták el számunkra, hogy megtörtént-e már a nyeremények felvétele:

A szerencsés játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertesek számára fenntartott telefonszámon. A játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársai meggyőződnek arról, hogy valóban a nyertes van- e a vonal túloldalán. Ezt követően kerülhet sor egy személyes találkozásra, illetve a nyertes szelvény megvizsgálására majd a nyeremény kifizetésére. A Szerencsejáték Zrt. mindent megtesz azért, hogy védje nyertesei anonimitását, ezért a megadott határidőn belül azt a tényt sem közli, hogy a nyertes jelentkezett-e. Megértését köszönjük.

- válaszolták kérdésünkre. Mindezek alapján gyanakodhatunk, hogy a nyertesek még nem vették át a nyereményt. A Szerencsejáték Zrt.-nek ugyanis, állami cégként közérdekű információként kell kezelnie azon újságírói megkeresést, hogy megtörtént-e a nyeremények kifizetése. Arról nem is beszélve, amennyiben megtörténik egy-egy giganyeremény kifizetése, azt a játékszervező közelményben is szokta közölni.

Várhatunk még az újabb legekre

Az Ötöslottó ma esti sorsolásán 1,43 milliárd forint lesz a várható főnyeremény, ami még igen messze van a legek ötös csoportjától - ez az összeg épp csak megelőzi a 2017. november 18-i főnyereményt, amely 1,429 milliárd forint volt, és jelenleg a 37. legnagyobb jackpotnak számít.

A Hatoslottó holnapi sorsolásán pedig 235 millió forint lesz a várható főnyeremény, amely a 113. legnagyobb nyeremény lenne, ha elvinné valaki. Ez egyébként a 2001. 1. hetében elvitt 231 millió forintos jackpotot utasítaná maga mögé, előtte pedig a 2017. május 21-én hazavitt 238 millió forintos főnyeremény állna.

Jól látható tehát, hogy jelenleg mindkét lottó várható főnyereménye elég messze áll még a mindenkori legmagasabbaktól. De ki tudja, talán néhány hónap múlva egy újabb rekordnyeremény születik.

