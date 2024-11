Anyagi helyzetéről vallott Pásztor Anna: ennyit keres egy bulival az Anna and the Barbies

Pásztor Anna énekesnő nemrég a Palikék Világa Youtube-csatorna vendége volt. Az előadóművész többek között arról is beszélt, milyen most az anyagi helyzete.

Pásztor Anna énekesnő – aki történetesen éppen ma ünnepli 52. születésnapját – a napokban a Palikék Világa Youtube-csatorna vendége volt. Pásztor a beszélgetés során többek között arról is beszélt, hogy milyen az anyagi helyzete jelenleg, illetve mennyit keres egy bulival az Anna and the Barbies együttes. A műsorvezető arra irányuló kérdésére, hogy egy sikeres zenekarral a háta mögött tényleg nem képes megteremteni egy lakást magának, Pásztor így válaszolt:

Nem, nem tud megteremteni. Hát, ne menjünk bele ebbe a zeneiparba, mert egyrészt olyan elképesztő örömet és életet ad amit nem lehet pénzzel ellensúlyozni. De hát a pénzügyi rész az nagyjából úgy néz ki, hogy ha te mondjuk a három-öt zenekarba beletartozol, ami régebben a Tankcsapda volt meg a Quimby, és most mondjuk Azahriah – hatványozottan. Tehát ha ebbe beletartozol akkor meg tudsz élni, akkor mondjuk nagyjából gazdagnak mondhatod magad, de nem amerikai gazdagnak vagy angol gazdagnak, hanem egy jómódú embernek. […] Ha viszont másod- vagy harmadvonalbeli rockandrollista vagy, vagy popsztár, akkor már ott bajok vannak. Tehát mi a második és harmadik vonal között ingadozunk/ingadoztunk. […] És a díjazás is ehhez hasonlóan alakul, ami nagyjából, hát most szomorú statisztikát mondok, ha mondjuk elmegyünk klubokba akkor haza tudunk vinni 20-40 ezer forint fejenként. És leutazol Nyíregyházára, két órát, habzó szájjal üvöltesz, szórakoztatsz, eszméletlen jó…

Mindehhez azért hozzátette, hogy ennél sokkal jobban – „hatványozottan” – jobban tudnak keresni abban a „három hónapban”, amikor fesztiválokra, falunapokra tudnak járni. Ennek ellenére Pásztor Anna úgy nyilatkozott, hogy a televíziós munkákból, celeb munkákból tudja „kiegyensúlyozni azt, hogy én egy ilyen közepes kis polgár legyek”.

Az énekesnő egyébként nem először vall anyagi helyzetéről – idén év elején a saját Youtube-csatornáján mesélt arról, hogy az elmúlt három évben minden pénzüket építkezésre fordítják, és már eljutott oda, hogy a csodákban reménykedik. A videóban egyébként tényleges az látható, hogy kaparós sorsjegyeket tart a kezében:

Az a helyzet, hogy amikor elkészültünk erre az egész dologra tudtuk, hogy jóval túl fogunk menni a büdzsének. De arra nem gondoltunk, hogy Jézustól is kölcsön kell majd kérnünk. Eladtunk mindent, ami volt. Örököltem, azt is eladtuk. Volt egy picike kis albi, azt is eladtuk. Felvettünk kölcsönt minden nemű forrásból, és most tartunk ott, hogy hát ilyen csodákban reménykedünk – utal az énekesnő ismét a sorsjegyekre. Az az érdekes, hogy 3 éve minden pénzünket betoljuk az építkezésbe - nem csinálunk semmit, nem megyünk sehova, nem eszünk semmi atom finomat, és valahogy ezt az erőfeszítést odafenn díjazzák, mert mindig valahonnét megérkezik a pénz. Igaz, hogy az unokáim is fizetni fogják a hiteleimet, de valahogy bent leszünk. Most már bent lesz, most már most már bent leszünk. Kaparok.

- mondta akkor.