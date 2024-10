Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten

Ezen a héten is élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását. Lássuk, elvitték-e a fél éve halmozódó főnyereményt, amely már 5 milliárd 935 millió forint volt ezen a héten?

A 40. játékhéten is kisorsolták az Ötöslottó nyerőszámait, amelyet természetesen most is élőben közvetített a Pénzcentrum. Lejjebb görgetve megtudhatod, elvitték-e a hatalmas, 5 milliárd 935 milliárdos főnyereményt!

Az Ötöslottón egy mezőn 5 számot kell eltalálni a 90-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább két számot jól éreztünk meg előzetesen. Ha pedig mind az öt számot jól tippeltük meg, miénk a főnyeremény - erre most már több hónapja nem volt példa.

Az Ötöslottó nyerőszámaiért, és a nyereményekért görgess lejjebb!

20; 44; 72; 73; 82

Ezen a héten sem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, így a következő, 41. játékhéten a főnyeremény 6 milliárd 222 millió forint lesz.

További nyeremények az Ötöslottón:

2 találat: 3 765 Ft

3 találat: 33 120 Ft

4 találat: 3 845 610 Ft

A Joker nyerőszámai a 40. játékhéten:

1 7 2 7 2 4

Ezen a héten két telitalálat is volt a Jokeren, a szerencsés játékosok fejenként 112 millió forintot nyertek! Ez azt jelenti, hogy így a következő héten a főnyeremény 40 millió forint lesz.

További nyeremények:

2 találat: 5 420 db, 2 500 Ft

3 találat: 508 db, 25 000 Ft

4 találat: 46 db, 250 000 Ft

5 találat: 1 db, 2 500 000 Ft

