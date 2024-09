Horror jegyárak a budapesti Iron Maiden koncertre: 100 ezer forintnál drágább belépők is vannak

Mélyen a zsebébe nyúlhat, aki szeretne ott lenni az Iron Maiden jubileumi turnéjának budapesti nyitányán. Akkora az érdeklődés, hogy máris újabb időpontot hirdettek meg, így dupla bulival indítja nálunk a zenekar a turnét.

Mint arról néhány napja a Pénzcentrum is beszámolt, jövő májusban ismét Budapestre érkezik a fennállásának 50. évfordulóját jövőre ünneplő brit heavy metal zenekar, az Iron Maiden. A brit rockerek immár tizenötödször jönnek Magyarországra, hogy egy - az ígéretek szerint - igazi klasszikus programmal kápráztassák el a magyar rajongókat.

Most azonban nagyon úgy néz ki, hogy a tizenötödik alkalom mellé egy tizenhatodik is társul, ugyanis éppen ma nyitották meg az elővételes jegyvásárlás első szakaszát, és az első, május 27-i koncertre néhány óra alatt elfogytak a jegyek. A Papp László Budapest Sportarénába meghirdetett koncertre hatalmas az érdeklődés, így az együttes úgy döntött, hogy másnap, május 28-án ráadás bulin is fellépnek a magyar fővárosban.

Úgy tűnik, hogy a Maiden magyar rajongói készséggel kifizetnek tehát bármilyen jegyárat, olvasóinktól kapott képeken ugyanis jól látszik, hogy itt is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha meg akarjuk nézni a heavy metal nagy öregjeit.

Jegyárak a májusi Iron Maiden-koncertre. fotó: Pénzcentrum/olvasói

Mint a fenti ártáblázatból is láthatjuk, a legolcsóbb ülőhelyek 19 ezer forintba kerülnek, és a határ a csillagos ég: a legdrágább ülőhelyekért ennek a másfélszeresét, 33 ezer forintot is elkérhetnek. Ami a képen pedig nincs is rajta: az állóhelyek 30 ezer forintba kerülnek, és ez természetesen csak korlátozottan elérhető.

A legdrágább ár, a Trooper VIP Csomag is elérhető természetesen, az elérhető információk szerint ez sorban állás nélküli bejutást, a merch-pulthoz történő gyorsabb hozzáférést jelent. Emellett kiemelten jó helyről láthatjuk a koncertet is.