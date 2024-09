Rajongók, figyelem! Megérekezett a hivatalos dátum, ekkor érkezik az Azahriah-film + kép

A rajongók izgatott várakozása hamarosan véget ér, ugyanis november 28-án bemutatják a mozikban Azahriah titokzatos filmjét, amelynek létezését sokáig homály fedte.

A produkció áprilisig teljes titokban készült, és csak ekkor jelent meg a „Mi vagyunk Azahriah” című film a hazai mozis bemutatók listáján. Mostanra már a plakát is nyilvánosságra került, amely további részleteket árul el a filmről. A film készítéséről korábban szinte semmilyen információ nem volt elérhető, egészen addig, amíg meg nem jelent a forgalmazók oldalán. A rejtélyes projekt plakátjával együtt most már néhány kulcsfontosságú részlet is napvilágra került a stábtagokról és a támogatókról.

A film vágója Márton Dániel, a 2023-ban feloszlott Ricsárdgír zenekar frontembere, operatőre Polhodzik Ádám, a MOME és az SZFE végzettje. A produceri munkát Lévai Balázs, a Dob+Basszus korábbi műsorvezetője vállalta, aki a Színfolt Film mögött is áll.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán