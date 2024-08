Új trend hódít az interneten, az ezredfordulósok közül is sokan felkarolják ezt az életmódot

A lassabb, tudatosabb életritmus a válasz a stresszre - vagy ez csak egy újabb elérhetetlen, kiváltságos életmóddal való kérkedés? Ismerd meg Emma Gannont, aki "egy év semmittevéssel" küzdött a kiégés ellen - derült ki a BBC interjújából.

Jelenleg az ezredfordulósok közül is sokan felkarolják a "lassú élet" koncepcióját - az Instagramon több mint hatmilliószor használták már a "SlowLiving" a hashtaget. A Z generáció eközben úttörő szerepet játszik a csendes kilépésben és a "lusta lányok munkájában", ahol az ember csak a minimumot teszi meg munkahelyén, hogy energiáját megőrizze az életének értelmesebb részeire. Az Egyesült Királyságban pedig komoly teret hódít a négynapos munkahét koncepciója.

Emma Gannon mindent tud erről: termékeny író, podcaster és Substack-vállalkozó. Az év elején jelentette meg "Egy év semmiért" című könyvét, amelyben beszámol arról, hogy 12 hónapot vett ki a munkából. A nyár elején megjelent könyv gyorsan elfogyott, és olyan népszerűnek bizonyult, hogy most novemberben újranyomják. Nem mintha ez eredetileg életmódválasztás lett volna: Gannon olyan súlyos kiégéstől szenvedett, hogy nem volt más választása, mint abbahagyni a munkát. Olyan tevékenységeken keresztül követi nyomon egészségéhez vezető útját, mint naplóírás, gyermektévézés és madármegfigyelés. Gannon már korábbi könyvével is eltávolodott attól az elképzeléstől, hogy mindenáron sikeresnek kell lenni. De teljes kiégése volt az igazi fordulópont:

"Visszatekintve rengeteg red flag volt - nagyon zavarodottnak éreztem magam", emlékezett vissza. 2022-ben aztán hirtelen kikapcsolást üzemmódba is kapcsolt: még a telefonra vagy a számítógép képernyőjére is képtelen volt ránézni. Ezután eltökélt szándéka lett átültetni tanulságait egy lassabb életbe. Szerinte ugyanis semmi sem ér annyit, hogy rámenjen az egészséged, még a munka sem. Gannon nincs egyedül ebben az irányzatban. Jenny Odell "How to Do Nothing" című könyve 2019-ben szenzációvá vált; Oliver Burkeman "Négyezer hét" című könyve pedig arra emlékeztet minket, hogy soha nem fogunk mindent elvégezni teendőink listáján.

A holland "niksen" (szándékosan semmit sem csinálni) pedig akkor vált elterjedt kifejezéssé, amikor Olga Mecking Niksen megírta a magyarul "A semmittevés holland művészete" című könyvét. Claudia Hammond "The Art of Rest" című könyve pedig gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan pihenjünk hatékonyan.

De minek köszönhető ez a nagy, globális fordulat?

Az ok egyszerű: mindannyian nagyon fáradtak vagyunk.

A technológia nagy tényező ebben; attól még nem lettünk hatékonyabbak, hogy telefonunkon válaszolhatunk e-mailekre - csak többet dolgozunk. Sokak számára a világjárvány változtatta meg a játékot; sokaknak nem volt más választásuk, mint lelassítani az életüket, vagy egyenesen semmit sem csinálni.

Az ezredfordulósokat kiégett generációnak nevezik - kemény munkára nevelték őket egy instabil világban. Anne Helen Petersen Can't Even című könyve például azt vizsgálta, hogyan sodorta a munka világának jelenlegi működése ezeket az embereket kimerültségbe.

Gannon reméli: "Az emberek kezdenek ráébredni arra," mondja Gannon," hogy ha van tető fejed felett és ki tudod fizetni számláidat mi másra van szükséged?"

Persze van egy tüske ebben a rózsában: mindenki, aki arról ír, hogy kevesebb időt kell dolgozni és több időt kell pihenni, azért mondhat ilyet, mert már most is nagyon kiváltságos helyzetben van. Gannon több bestseller könyvet adott ki; Jenny Odell professzor a Stanfordon tanított, amikor erről írt; Katherine May pedig egyszerűen felmondta állását és otthon tanította gyermekét, miközben telelt.

És miközben a slow living (lassú életmód) mozgalmat azzal vádolják, hogy túlságosan az elérhetetlen életstílus-esztétikára fókuszál, az Instagramon ugyanezen hashtag alatt számtalan fotót találhatunk vidéki parasztházakról, virágokat rendezgető, könnyed fehér ruhákat viselő nőkről, és valamilyen oknál fogva rengeteg meleg, semleges árnyalatú ágyneműről. Vajon az a törekvés, hogy kevésbé tevékeny életet élünk, egy újabb mozgalom büszkeségévé válik?

Sokan felhívták a nyilatkozatok képmutatására is a hangsúlyt, hiszen a Gannon által említett számos gyógyító tevékenység pénzbe kerül: a visszavonulások, a reflexológia, az életvezetési tanácsadás, a számtalan nyaralás és a kunyhókban töltött idő.