Elképesztő tartalommal tarolna Magyarországon az egyik streaming-óriás: itt a lista a bemutatókkal

A SkyShowtime szeptemberben is elhozza a világ legnagyobb stúdióinak alkotásait, olyan sorozatpremierekkel, mint a Douglas Is Cancelled vagy a Tulsa King 2. évada. Filmekben sem lesz hiány, hiszen például a Téli Szünet vagy a Bajos Csajok (2024) is érkezik a streaming-szolgáltató kínálatába - közölték.

A SkyShowtime szeptemberi tartalmai között dominálnak az iskolai témák. A filmek közül a legújabb a sok kategóriában Oscar-jelölt és női mellékszereplő kategóriában Oscar-díjas Téli szünet, mely "egy lázadó diák, egy közismerten ellenszenves professzor és az iskola főszakácsa között kialakuló valószínűtlen kötelék magával ragadó története". Ajánlják még a kínálatból az Amerikai pite 2-t, a Bajos csajokat, a Lady Bird-öt, vagy a Nulladik órát, illetve több sorozatot. A Pitch Perfect: Bumper in Berlin és a Vampire Academy sorozatok első évadát ajánlják a nézők figyelmébe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

