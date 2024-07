Szenzációs Sztárbox-neveket jelentettek be: Torghelle Sándor, Shane Tusup és Pápai Joci is beleáll a bunyóba

Közölte az RTL, kik lesznek a Sztárbox férfi középsúlyának versenyzői. Ringbe száll többek között Torghelle Sándor, Király Viktor, Shane Tusup és Pápai Joci is.

Mint arról beszámoltunk, az RTL bejelentette, kik fognak indulni a Sztárbox a férfi könnyűsúly-csoportjában: Pachert Balázs üzletember, Sárközi Ákos séf, Varga Viktor énekes és Miller Dávid színész, műsorvezető is ringbe száll. Most a csatorna azt is közölte, kik lépnek szorítóba a férfi középsúlyban, amely egy új súlycsoport lesz.

A Sztárbox versenyzőinek felkészítéséért idén is az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kovács Kokó István, a műsor szakmai supervisora és edzői csapata felel, akik már javában dolgoznak a férfi középsúly résztvevőinek felkészítésén is.

A férfi középsúly súlycsoportjának versenyzői: