Kitálalt és felmondott Horváth Lajos Ottó: ennyi kártérítést kapott a Nemzeti Színháztól a baleset után

Szász Júlia után Horváth Lajos Ottó is megerősítette felmondását a Nemzeti Színháznál, a színész is cáfolja Vidnyánszky Attila igazgató azon állításait, hogy több millió forint kártérítést fizettek volna nekik a novemberi baleset után. Horváth most felsorolta, tételesen milyen összegeket kapott, és azt is elmondta, nem érzi korrektnek, hogy mialatt Vidnyánszky szabadon nyilatkozik az ügyben, őt titoktartási szerződés köti, amire figyelmeztették is a Nemzeti jogászai.

Szász Júlia után Horváth Lajos Ottó is megerősítette felmondását a Nemzeti Színháznál, és a színésznőhöz hasonlóan ő is cáfolta, hogy a színház több millió forint kártérítést fizetett volna ki neki a balesetük után - korábban ezt állította Vidnyánszky Attila igazgató. A színész Facebook-posztban osztotta meg álláspontját, és mint kifejtette: a novemberi, Rómeó és Júlia előadáson történt baleset miatt maradandó károsodást szenvedett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Horváth Lajos Ottó azt írta, sajnálja, hogy a titoktartási megállapodás ellenére, idő előtt, olyan információk kerültek nyilvánosságra, amelyeket cáfolnia kell, "nem először és nem egyszer teljesen fals és valótlan adatok jelentek meg a Nemzeti Színház igazgatójának részéről azon összegekről, amelyeket a baleset kapcsán állítólagosan kaptam, kaptunk." Kényszerhelyzetbe kerültem, így el kell mondanom, hogy az egyértelműen maradandó fogyatékossággal (sajnos ennek megítéléséhez nem kell egy évet várni!) járó balesetem kapcsán milyen összegeket kaptam, és legfőképpen kitől. [...] Az adásban elhangzottakkal szemben, nem kaptam a biztosítótól kettőmillió-négyszázezer forintos ajánlatot, vagy azt nem juttatták el sem nekem, sem jogi képviselőimnek - írta. Azt is elárulta, Vidnyánszky nyilvános megszólalásaival párhuzamosan a Nemzeti Színház jogi munkatársai neki „külön felhívták a figyelmét" arra, titoktartás kötelezi, semmilyen a színház által küldött dokumentumról, javaslatról, ajánlatról és levélről nem beszélhet nyilvánosan. Horváth Lajos Ottó tételesen felsorolta, milyen juttatásokat kapott a baleset óta: kétszer hétszázezer forint „gyorssegélyt";

hétszázhatvanötezer forint támogatást a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, ami nem a munkáltatója;

egymillió forint jogcím nélküli előleget a színház felelősségbiztosítójától - a Vidnyánszky által állított másfélmillió forinttal szemben;

százharminchatezer forintot az intézmény csoportos biztosításából;

hétszáznyolcvanezer forintot a Színházi Dolgozók Szakszervezetétől és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettől,

és a felmondásáig összesen egymillió-kilencszázezer forint táppénzt, havi kétszázhetvenezer forintot, ami nem kártérítés. A színész szerint a sérülésein túl az fájt neki a legjobban, hogy az igazgató a sajtóban a színészeket, különösen őt hibáztatta a balesetért - noha ennek a megítélése nem az ő, hanem az igazságszolgáltatás feladata. Mint megírtuk, komoly üzengetés alakult ki a két színész és Vidnyánszky között a kártérítési ügyben: először a Nemzeti igazgatója beszélt arról, hogy a két balesetet szenvedett színész fejenként több mint ötmillió forintot kapott különböző jogcímeken a táppénzen felül. Ezt Szász Júlia később cáfolta, és tételesen felsorolta, mennyi pénzt is kapott, az összeg meg sem közelíti azt, amiről Vidnyánszky beszélt. Később Vidnyánszky visszautasította a vádakat, és kijelentette: Szász Júlia nem vette fel a másfél millió forintos kártérítési előleget.

