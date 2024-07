Legendás vetélkedő térhet vissza a képernyőre: leesik az állad, ha meglátod, kire bíznák a vezetését

Az egykor autóversenyt közvetítő tévés ülhetne bele a székbe, ahol valaha a kvízprofesszor izzasztotta a játékosokat.

Még a 2024-2025-ös tévészezonban visszatérhet a magyar képernyőkre a világszerte népszerű műveltségi vetélkedő, a Legyen Ön is Milliomos - értesült a SorozatWiki. Az oldal azt is tudni véli, hogy a műsor vezetését nem a korábban már egymást váltó műsorvezetők valamelyikére bíznák, hanem az egykor Forma 1-es kommentátorként is működő tévés, Palik László lehetne a műsor arca. A TV2 egyelőre nem erősítette meg az értesülést.

A vetélkedő csaknem negyedszázada, 2000 februárjában mutatkozott be Magyarországon, mint a kilencvenes évek legvégének nagy televíziós sikerműsora. A műsort a házankban rendkívül népszerű tévés veterán, a tavaly tavasszal elhunyt Vágó István vezette, és itthon is nagyon nagy siker lett a vetélkedő. Később levették a műsorról, aztán még később visszatért, de már nem Vágó vezetésével: az évek során volt házigazda Fábry Sándor, Friderikusz Sándor és Gundel-Takács Gábor is. Palik László utoljára 2021-ben vezetett műsort a TV2-n.